Rot-Weiss Essen: Der Patzer von RWE-Keeper Golz im Video

Rot-Weiss Essen hat das Drittliga-Spiel gegen die U23 von Borussia Dortmund am Samstag mit 0:1 verloren. Torhüter Jakob Golz patzte. Die Zusammenfassung im Video.

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga hat Rot-Weiss Essen einen Fehlstart hingelegt. Nach vier Partien wartet RWE auf den ersten Sieg, vor allem mit individuellen Fehlern machen sich die Bergeborbecker das Leben immer wieder selber schwer. So auch beim 0:1 gegen Borussia Dortmunds U23 am Samstag.

Diesmal hieß der Pechvogel Jakob Golz. Gegen Mitte der ersten Hälfte wollte der Essener Keeper mit dem Ball am Fuß im eigenen Strafraum ins Dribbling gehen. Und das rächte sich: Dortmunds Bradley Fink luchste ihm die Kugel ab, musste nur noch ins leere Tor einschieben. Und weil RWE in der Folge vorne zu harmlos blieb, war die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel perfekt.

Die Höhepunkte des Spiels in Dortmund gibt es hier im Video von Magenta Sport (Klick auf Zustimmen und Video laden erforderlich).





BVB II - RWE: Die Statistik zum Spiel

BVB: Lotka - Finnsson, Papadopoulos, Dams, Morey Bauza (46. Özkan) - Pfanne (46. Semic), Kamara (57. Michel) - Pohlmann (77. Pasalic), Eberwein, Njinmah (66. Broschinski) - Fink.

RWE: Golz - Sponsel (74. Plechaty), Heber, Herzenbruch, Bastians, Römling (57. Kefkir) - Ennali, Rother (51. Eisfeld), Tarnat, Young (74. Loubongo) - Engelmann (74. Berlinski).

Schiedsrichter: Patrick Hanslbauer.

Tor: 1:0 Fink (22.).

Gelbe Karten: Pfanne, Papadopoulos - Römling, Ennali.

Zuschauer: 11.079