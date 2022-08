MSV Duisburg: Stoppelkamp will sich endlich belohnen

Am Ende eines "geilen Derbys" gegen Rot-Weiss Essen stehen Moritz Stoppelkamp und der MSV Duisburg nur mit einem Punkt da - sehen sich aber auf dem richtigen Weg.

Er wäre der gefeierte Derby-Held des MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen gewesen: Moritz Stoppelkamp - ein Tor erzielt und ein weiteres vorbereitet. Am Ende stand aber nur ein 2:2-Unentschieden, "weil wir fünf Minuten nicht auf der Höhe waren."

Dabei hätte das Spiel für die Duisburger eigentlich gar nicht besser starten können. Bereits nach sechs Minuten ging der MSV nach einer Ecke von Stoppelkamp durch Marvin Bakalorz in Führung. In Halbzeit zwei schloss der Kapitän einen Konter selbst mit einem wunderschönen Schlenzer ins lange Eck zum 2:0 ab (52. Minute). Doch wenig später kamen die von Stoppelkamp bereits angesprochenen fünf Minuten.

"Wir spielen so ein geiles Derby, haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, führen 2:0 und dann klärst du einmal nicht richtig", ärgerte sich der 35-Jährige, durch eine unglückliche Aktion in der Defensive die bis dahin offensiv ungefährlichen Gäste zurück ins Spiel gebracht zu haben. "Wir hätten eigentlich mehr verdient gehabt."

Leistung stimmt - Punkte nicht

Das war auch schon der Tenor nach der knappen 0:1-Auftakt-Niederlage gegen den VfL Osnabrück. "Wenn man die reine Leistung der ersten beiden Spiele betrachtet, ist das ein Schritt in die richtige Richtung im Vergleich zum letzten Jahr", ist Stoppelkamp zuversichtlich, dass der von den Duisburgern betriebene Aufwand sich bald auszahlen werde.

"Die Einstellung war in Osnabrück schon super, nun kamen noch spielerische Aspekte hinzu", müsse sich die Mannschaft für die Leistungen aber auch mal belohnen. "Das muss unser Weg für die nächsten Wochen und Monate sein und dann werden die Punkte auch von alleine kommen." Als nächstes steht bereits unter der Woche am Dienstag (9. August, 19 Uhr) die Auswärtsfahrt nach Zwickau an.