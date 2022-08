3. Liga: SC Verl verpflichtet Spieler von Zweitliga-Aufsteiger

Der SC Verl ist mit einer 0:1-Niederlage beim 1. FC Saarbrücken in die Drittliga-Saison eingestiegen. Nun hat der Klub nachgerüstet.

Lange Zeit sah es nach einem erfolgreichen Saisonstart für den SC Verl aus. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit mussten die Ostwestfalen einen verwandelten Elfmeter hinnehmen und unterlagen somit beim 1. FC Saarbrücken mit 0:1. Nun hat der Klub noch einmal nachgebessert und einen Spieler des Aufsteigers Kaiserslautern verpflichtet.

Nicolas Sessa kommt ins Stadion an der Poststraße. "Nicolas Sessa ist ein spielstarker Offensivspieler, der über ein gutes Tempodribbling verfügt, im letzten Drittel Spieler in Szene setzen kann und auch selbst den Abschluss sucht“, sagt Verls Sportdirektor Sebastian Lange. „Wir freuen uns sehr, dass er sich trotz anderer Angebote für den Sportclub entschieden hat.“

Der 26-Jährige wurde einst bei der TSG Hoffenheim ausgebildet und wagte bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart den Schritt in den Seniorenbereich. Über den VfR Aalen und Erzgebirge Aue führte ihn sein Weg zur Saison 20/21 zum 1.FC Kaiserslautern. In den beiden Jahren bei den Roten Teufeln blieb er jedoch in 27 Spielen torlos. Insgesamt hat der Offensivspieler, der in Mittelfeld und Sturm schon jede Position bearbeitet hat, jedoch schon sechs Drittliga-Tore in 57 Einsätzen erzielt und 20 Treffer in 77 Spielen in der Regionalliga-Südwest.

Zwei weitere Spieler sind schon fix

Nach Informationen dieser Redaktion wird es jedoch nicht nur bei diesen beiden Transfers bleiben. In den kommenden Tagen sollen zwei weitere neue Spieler bei den Verlern vorgestellt werden. Zum einen soll der 23-jährige Defensivspieler Michel Stöcker, der aus der Jugend des 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf stammt und zuletzt bei Holstein Kiel in der zweiten Mannschaft aktiv war, kommen, zum anderen der gleichaltrige Flügelspieler Nikos Zografakis vom FC Energie Cottbus.