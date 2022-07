Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen siegte im Testspiel gegen die SpVg Schonnebeck mit 4:1 (1:1). Trainer Christoph Dabrowski wollte die Partie nicht überbewerten.

Genau eine Woche nach der 1:5-Pleite beim Drittliga-Auftakt gegen die SV Elversberg absolvierte Rot-Weiss Essen an der Bäuminghausstraße ein Testspiel gegen den Stadtnachbarn Spielvereinigung Schonnebeck. Weil an diesem Wochenende die Erstrundenspiele im DFB-Pokal ausgetragen werden und RWE sich nicht qualifizierte, wollten die Verantwortlichen die Zeit für einen Vergleich mit dem Essener Oberligisten nutzen.

Die Partie endete 4:1 für den Favoriten. Nach dem Gegentor durch Robin Brandner (7.) konnten Simon Engelmann (38.), Erolind Krasniqi (49., 65.) und Meiko Sponsel (54.) das Spiel zu einem standesgemäßen Ergebnis drehen.

In der ersten Hälfte agierte RWE über weite Strecken zu statisch, nach dem Seitenwechsel wechselte Trainer Christoph Dabrowski alle Feldspieler durch und das Offensivspiel der Essener wurde deutlich schneller und flexibler. Der erfahrene ehemalige Bundesliga-Profi sah es ähnlich: "Das sind Spiele, die auch zäh sein können. In der zweiten Halbzeit haben wir den Ball gefühlt schneller und besser laufen lassen. Da waren wir konsequenter. Die Tore waren schön rausgespielt. Wir haben unsere Pflicht erfüllt. Ich habe keine Wunderdinge erwartet und möchte das Spiel nicht überbewerten. Die Jungs waren durch das Trainingslager auch nicht maximal frisch."

Für mich ist es wichtig, dass wir als Mannschaft mental stark sind. Das Trainingslager war eine super Erfahrung. Wir haben dort gut und intensiv gearbeitet. Christoph Dabrowski.

Von Montag bis Donnerstag weilten die Essener in einem Kurztrainingslager in Schweden "mit einem auf diverse Teambuilding-Maßnahmen gerichteten Schwerpunkt". Eine Kurzschlussreaktion war die Reise keinesfalls. Das Trainingscamp wurde bereits Wochen zuvor geplant und stand in keinem Zusammenhang mit der Heimklatsche gegen Mitaufsteiger Elversberg. Für Dabrowski war die gemeinsame Zeit eine wichtige Maßnahme: "Wir haben erst am Freitag wieder nach ein paar Tagen angefangen, mit dem Ball zu arbeiten. Das Spiel gegen Elversberg haben wir bereits einen Tag später aufgearbeitet und analysiert. Für mich ist es wichtig, dass wir als Mannschaft mental stark sind. Das Trainingslager war eine super Erfahrung. Wir haben dort gut und intensiv gearbeitet."

Neben den verletzten Michel Niemeyer und Nico Haiduk fehlten auch Felix Bastians und Felix Schlüsselburg im Kader. Während Bastians leichte muskuläre Probleme hat und Dabrowski dort kein Risiko eingehen wollte, schaffte es Schlüsselburg aus sportlichen Gründen nicht in das Aufgebot. Der 21-Jährige trainiert aber weiter normal mit der Mannschaft mit.