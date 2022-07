Rot-Weiss Essen: Trainingslager in Schweden - Nowak erklärt den Hintergrund

Rot-Weiss Essen weilt bis Donnerstag in einem Kurz-Trainingslager in Schweden. Sportdirektor Jörn Nowak erklärt den Hintergrund der Reise.

Nach dem ernüchternden Drittliga-Auftakt mit der 1:5-Klatsche gegen die SV Elversberg ist Rot-Weiss Essen zum Wochenstart in ein Kurz-Trainingslager aufgebrochen. Das Ziel: Schweden.

Eine Kurzschlussreaktion ist das keinesfalls. Die Reise war schon seit einigen Wochen geplant und hängt nicht mit dem Debakel vom Wochenende zusammen. Das betonte Sportdirektor Jörn Nowak gegenüber dieser Redaktion. "Unsere Mannschaft befindet sich aktuell für drei Tage in Schweden zu einem bereits seit längerem feststehenden zweiten Trainingslager", sagte Nowak.

RWE testet nach Rückkehr gegen Spvg. Schonnebeck

Mit Blick auf das nun anstehende Wochenende habe sich RWE "bereits frühzeitig entschieden, neben dem eher klassischen Trainingslager in Wesendorf ein weiteres Camp zu absolvieren, letzteres mit einem auf diverse Teambuilding-Maßnahmen gerichteten Schwerpunkt", so Nowak weiter. "Nach der Rückkehr aus Schweden am Donnerstag geht ab Freitag der Trainings- und Vorbereitungsbetrieb auf das Duisburg-Spiel lückenlos weiter."

Und zwar zunächst mit einer Trainingseinheit am Freitag. Tags darauf (14 Uhr, RS-Liveticker) steht ein Testspiel gegen den Oberligisten Spielvereinigung Schonnebeck an, ehe es am übernächsten Freitag (5. August) ernst wird: Denn dann steigt das heiß erwartete Derby beim MSV Duisburg.