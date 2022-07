Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen möchte die Zeit vor dem kommenden Derby in Duisburg nutzen. Die Mannschaft bezieht ein Kurztrainingslager.

Rot-Weiss Essen verlor das Auftaktspiel in der 3. Liga am Samstag gegen die SV Elversberg überraschend deutlich mit 1:5. Gegen einen effektiven und offensivstarken Gast erwischte RWE einen rabenschwarzen Tag und ließ sich im Stadion an der Hafenstraße überrumpeln.

Die nächste Liga-Partie bestreitet der Essener Traditionsklub erst am 05. August (19 Uhr) beim MSV Duisburg. Auch der Revierrivale hatte das erste Liga-Spiel verloren (0:1 in Osnabrück). Beim MSV möchte Rot-Weiss dann die ersten Punkte in der noch jungen Saison einfahren.

Dieses Zeitfenster hat sich angeboten, weil wir am kommenden Wochenende spielfrei haben. Seit einigen Wochen war es bereits geplant, dass wir diese Maßnahme nach dem Elversberg-Spiel machen werden. Pressesprecher Niclas Pieper.

Von Montag bis Donnerstag weilt der Drittliga-Aufsteiger jedoch erst einmal in einem Kurztrainingslager und wird erst am Freitag wieder das Training in Essen aufnehmen. Das bestätigte Niclas Pieper, Pressesprecher von Rot-Weiss Essen, auf RevierSport-Nachfrage: "Es ist ein Kurztrainingslager mit dem Fokus auf Teambuilding. Dieses Zeitfenster hat sich angeboten, weil wir am kommenden Wochenende spielfrei haben. Seit einigen Wochen war es bereits geplant, dass wir diese Maßnahme nach dem Elversberg-Spiel machen werden." Bis auf den verletzten Stürmer Ron Berlinski sind alle Spieler dabei.

Am nächsten Wochenende (29. Juli – 01. August) startet die erste Hauptrunde im DFB-Pokal. Die Essener sind nicht vertreten, weil sie sich in der abgelaufenen Niederrheinpokal-Saison im Halbfinale dem Wuppertaler SV (1:3) geschlagen geben mussten. Aus dem Westen qualifizierte sich der SV Straelen. Dementsprechend steht für Rot-Weiss kein Pflichtspiel an.

Die Schützlinge von Trainer Christoph Dabrowski werden allerdings nicht komplett aussetzen. Für den kommenden Samstag (30. Juli, 14 Uhr) wurde ein Testspiel gegen den Essener Oberligisten Spielvereinigung Schonnebeck vereinbart. Diese Partie findet an der Bäuminghausstraße in Essen-Altenessen statt. Jetzt gilt der Fokus aber zunächst dem Kurztrainingslager.