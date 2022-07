Vor RWE-Spiel: Zugang für die SV Elversberg vom Drittliga-Absteiger

Einen Tag vor dem Drittliga-Auftakt bei Rot-Weiss Essen hat sich die SV Elversberg noch einmal verstärkt.

Die 3. Liga steht in den Startlöchern. Bereits am Freitag eröffnen der VfL Osnabrück und der MSV Duisburg (19 Uhr) die Saison. Am Samstag (14 Uhr) kommt es in Essen zum Aufsteigerduell zwischen Rot-Weiss Essen und der SV Elversberg.

Die Gäste haben einen Tag vor dem Spiel noch einen neuen Akteur verpflichtet. Der 22-jährige Rechtsverteidiger Lukas Pinckert kommt vom Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Für die Berliner stand der unumstrittene Stammspieler in der letzten Spielzeit 35 Mal auf dem Feld, drei Treffer erzielte er, drei weitere bereitete er vor.

„Wir haben noch einen weiteren Rechtsverteidiger gesucht und mit Lukas einen Spieler gefunden, der uns auch qualitativ weiterbringt. Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen und auch bereits bewiesen, dass er Drittliga-Niveau hat. Er ist ein ehrgeiziger, physisch präsenter Spieler, der sehr gut in unser Team passt“, sagt SVE-Sportdirektor Ole Book.

Der Spieler ergänzt: „Die Aufgabe und Herausforderung in Elversberg ist auf jeden Fall spannend. Die SVE ist ein sympathischer Verein und hat als Aufsteiger ein gutes Team zusammen. Ich freue mich darauf, die Mannschaft jetzt schnellstmöglich kennenzulernen und dann gemeinsam anzugreifen.“

Für die Elversberger ist Pinckert der siebte Zugang, demgegenüber stehen fünf Abgänge nach dem Aufstieg.