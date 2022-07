MSV Duisburg: Quartett fällt aus, das fordert Ziegner von seinem Team

Der MSV Duisburg startet am Freitag (19 Uhr) beim VfL Osnabrück in die neue Saison der 3. Liga. Trainer Torsten Ziegner blickt aufs Personal und den Gegner.

Vor dem Start in die 3. Liga lichten sich die Personalsorgen beim MSV Duisburg. Neben den Langzeitverletzten Rolf Feltscher (Innenband) und Leroy Kwadwo (Hüfte) werden Julian Hettwer und Phillip König (beide Aufbautraining) ausfallen, wenn die Zebras am Freitagabend (19 Uhr) die Saison beim VfL Osnabrück eröffnen. "Ansonsten haben Stand Mittwoch alle mittrainiert", sagte Trainer Torsten Ziegner in einer Medienrunde am Donnerstag.

Bedeutet: Kapitän Moritz Stoppelkamp, Torjäger Aziz Bouhaddouz und Chinedu Ekene werden beim Auftakt wie erwartet auflaufen können. Das Trio musste am vergangenen Wochenende beim Schauinslandreisen-Cup aufgrund verschiedener Beschwerden passen. Und mit Gordon Wild bietet sich Ziegner sogar noch eine weitere Option. Am Donnerstagabend vermeldete der MSV, dass der Probespieler fest verpflichtet wurde.

Rund sechs Wochen schwitzten die Duisburger in der Vorbereitung, damit sich eine ähnlich enttäuschende Saison wie die letzte nicht wiederholt. "Jetzt ist die Vorfreude natürlich da, die Spieler scharren mit den Hufen. Endlich geht es um Punkte", sagte Ziegner. Ein Auswärtsspiel bei den ambitionierten Osnabrückern sei eine große Herausforderung, "aber wir freuen uns darauf und sind gut gerüstet. Genau zum Punktspielstart haben wir eine gute Form und die nötige Stabilität in der Mannschaft. Deshalb fahren wir sehr zuversichtlich nach Osnabrück."

Über 1300 Duisburger Fans werden mit nach Niedersachsen reisen und die Mannschaft unterstützen. Was Ziegner für einen Gegner erwartet? Einen, "der ab der ersten Minute brennt", betont der 44 Jahre alte Coach. Er fordert einen mutigen Auftritt seines Teams: "Sie werden uns versuchen unter Druck zu setzen. Da müssen wir dagegen halten und vor allem auch selbst aktiv werden. Osnabrück darf die für ihre Heimspiele typische Energie nicht entfalten. Wir müssen versuchen, das Spiel selbst in die Hand zu nehmen und nicht nur zu reagieren."