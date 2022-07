MSV Duisburg: Kurz vor dem Start - Neuzugang für die Offensive

Kurz vor dem Drittliga-Start hat sich der MSV Duisburg verstärkt: Gordon Wild, zuletzt als Probespieler in Meiderich unterwegs, hat einen Vertrag unterzeichnet.

Am Tag vor dem Saisonstart beim VfL Osnabrück hat der MSV Duisburg einen weiteren Neuzugang vermeldet. Gordon Wild hat einen Einjahresvertrag bei den Zebras unterzeichnet. Der 26 Jahre alte Offensivmann konnte sich in den letzten Wochen als Probespieler im Training und Vorbereitungspartien (zwei Tore) anbieten und hat die Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp offenbar überzeugt.

"Schön, dass wir zu einer Einigung gekommen sind", sagt Heskamp in einer Vereinsmitteilung. "Gordon hat sich in den Trainingseinheiten, wie auch in den Testspielen, als absoluter Profi bewiesen. Wir freuen uns, in ihm zum Saisonstart eine weitere Option in der Offensive zu haben."

Der Angreifer war seit dem Ende des vergangenen Jahres vereinslos, spielte zuvor für Indy Eleven in der zweiten US-amerikanischen Liga. Wild war 2015 über den Atlantik gewechselt, nachdem er bei Mainz 05 und Wehen Wiesbaden ausgebildet wurde. In den USA stand Wild bei verschiedenen Vereinen unter Vertrag, kam vorrangig in der zweitklassigen USL zum Einsatz (83 Spiele, 21 Tore, 11 Vorlagen).

MSV Duisburg: Gordon Wild ist der achte Neuzugang

Wild habe durch seine "akribische Art, seinen extremen Fleiß und großen Willen davon überzeugt, dass er unbedingt ein Teil des MSV werden möchte", sagt MSV-Coach Ziegner. "Außerdem sehen wir mit seinem Tempo in die Tiefe einen Aspekt, der unserem Team noch fehlt. Wir glauben, dass er unserer Mannschaft guttun wird."

Beim MSV ist Wild der achte Neuzugang, nach Mittelstürmer Phillip König der zweite für die Offensive. König fehlte allerdings in den letzten Wochen krankheitsbedingt und befindet sich nun im Aufbautraining. Der neue Mann betont: "Ich freue mich, nun Teil eines so geilen Teams, eines so geilen Vereins, zu sein und freue mich auf die bevorstehenden Herausforderungen in der 3. Liga. Ich persönlich werde alles geben, um den MSV-Fans das zu geben, was sie wollen und verdienen."