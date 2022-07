Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen gewann den Härtetest vor dem Saisonstart bei Alemannia Aachen mit 3:1 (1:0).

Alemannia Aachen gegen Rot-Weiss Essen. Diese Partie klingt nach Fußballromantik. Am Samstag standen sich die beiden Traditionsklubs erneut gegenüber. Anders als in den vergangenen Jahren war es jedoch kein Pflichtspiel in der Regionalliga West, sondern der Härtetest vor dem bevorstehenden Saisonstart. Durch den Drittliga-Aufstieg von RWE sind die beiden Klubs keine Konkurrenten mehr, weshalb dieses Testspiel vereinbart wurde. Die Essener siegten bei der Generalprobe am Tivoli vor 2700 Fans verdient mit 3:1 (1:0).

Christoph Dabrowski, Trainer von Rot-Weiss, setzte in der Startelf auf eine Mannschaft, die so gut und gerne auch in der Meisterschaft spielen könnte. Vorne stürmte Ron Berlinski von Beginn an und bekam den Vorzug vor Top-Torjäger Simon Engelmann.

Und jener Berlinski nutzte seine Chance prompt. In der 28. Minute erzielte der Neuzugang vom SC Verl die Führung. Isaiah Young setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und bediente Berlinski in der Mitte, der nur noch einschieben musste. Ansonsten passierte im ersten Durchgang nicht viel. RWE hatte viel Ballbesitz und die Alemannia verteidigte kompakt. Young (2.) und Aurel Loubongo (42.), der aus kurzer Distanz den Pfosten traf, hatten die besten Chancen in Durchgang eins, verpassten aber den zweiten Treffer. So blieb es beim 1:0 aus Essener Sicht.

Alemannia Aachen – Rot-Weiss Essen 1:3 (0:1) Aachen: Bangsow – Held, Uzelac, Wilton (75. Damaschek), Oeßwein – Korzuschek, Sauerland (80. Baum), Bajric (46. Schwermann), Ramaj (75. Heim) – Mause (79. Yildiz), Imbongo (67. Andzouana) RWE: Golz – Plechaty (68. Sponsel), Heber, Bastians (70. Rios Alonso), Herzenbruch – Tarnat (46. Eisfeld), Rother (70. Dürholtz) – Loubongo (46. Ennali), Harenbrock (68. Holzweiler), Young (59. Kefkir) – Berlinski (59. Engelmann) Tore: 0:1 Berlinski (28.), 0:2 Berlinski (46.), 1:2 Mause (51.), 1:3 Engelmann (65.) Zuschauer: 2700

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur wenige Sekunden, bis Berlinski seinen zweiten Treffer erzielte. Nach einer punktgenauen Flanke vom eingewechselten Lawrence Ennali traf Berlinski per Kopf zum 2:0. Fünf Minuten nach dem Treffer schlug die Alemannia zurück - Jannik Mause verkürzte mit einer sehenswerten Direktabnahme auf 1:2 (51.).

Nach gut einer Stunde machte der starke Berlinski Platz für Fanliebling Engelmann. Der vierfache Regionalliga-Torschützenkönig nutzte seine Einsatzminuten und hämmerte den Ball nach einer Standardsituation mit seinem schwächeren rechten Fuß in die Maschen (65.). Danach wechselten beide Teams fleißig durch und es passierte nicht mehr viel. Essen gewann die Generalprobe vor dem Start gegen die SV Elversberg (23.07., 14 Uhr).