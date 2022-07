RWE: Zwei Wochen vor dem Start - so sieht es bei Gegner Elversberg aus

In knapp zwei Wochen startet Rot-Weiss Essen gegen Elversberg in die 3. Liga. So sieht es beim Gegner derzeit aus.

Die Fans von Rot-Weiss Essen haben sich ganz sicher den Samstag (23. Juli, 14 Uhr) im Kalender angestrichen. Dann startet die 3. Liga - mit einem RWE-Heimspiel gegen die SV Elversberg. Zeit, um sich den Gegner einmal anzuschauen. Die Bilanz gegen Elversberg aus RWE-Sicht ist klar. Noch nie gab es eine Pflichtspielniederlage (vier Siege, vier Remis). Zugänge: Marcel Correia (SC Paderborn), Thore Jacobsen (Werder Bremen II), Tobias Mißner (Mainz II), Jannik Rochelt (SSV Ulm), Carlo Sickinger (fest verpflichtet nach Leihe vom SV Sandhausen), Anton Ziegler (eigene U19) Marcel Correia (SC Paderborn), Thore Jacobsen (Werder Bremen II), Tobias Mißner (Mainz II), Jannik Rochelt (SSV Ulm), Carlo Sickinger (fest verpflichtet nach Leihe vom SV Sandhausen), Anton Ziegler (eigene U19) Abgänge: Nico Karger (FC Deisenhofen), Manuel Kober (TSV Steinbach), Gabriel Weiß (Ziel unbekannt), Yannik Haupts (FC Hertha Wiesbach) Einen großen Umbruch hat es beim Mitaufsteiger aus der Regionalliga Südwest - genau wie bei RWE - nicht gegeben. Sechs Zugängen stehen vier Abgänge gegenüber. Mit Marcel Correia (33) hat man sich einen ganz erfahrenen Innenverteidiger vom SC Paderborn geholt, auch der defensive Mittelfeldspieler Carlo Sickinger bringt Zweitligaerfahrung vom SV Sandhausen mit. Nach seiner Leihe wurde er nun fest verpflichtet. Die beiden Spieler sind auch die Akteure mit dem höchsten Transferwert (laut transfermarkt.de). Zwei Spieler, die in der Aufstiegs-Saison besonders treffsicher waren, sind der Spanier Israel Suero (15 Tore) und Valdrin Mustafa (14 Treffer). In den bisherigen Testspielen konnte die Mannschaft von Trainer Horst Steffen oft überzeugen. So gab es ein 0:0 gegen den Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg, einen 2:1-Erfolg gegen Gladbach II, ein 1:1 gegen Zweitligist Darmstadt 98 und am Wochenende ein 1:0 gegen Drittliga-Konkurrent Waldhof Mannheim. Steffen bilanzierte auf der Vereinshomepage: "Wir waren in den ersten Minuten nicht ganz im Spiel, aber es wurde im Laufe der ersten Halbzeit besser. Es war rundum ein gelungenes Spiel ohne es überzubewerten. Man muss auch bedenken, dass Waldhof direkt aus dem Trainingslager gekommen ist und irgendwann im Laufe des Spiels vielleicht auch im Kopf etwas müde war. Das haben wir aber auch gut ausgenutzt.” Im letzten Test fehlten neben Marcel Correia auch Anton Ziegler, Israel Suero Fernández und Elie Laprevotte.

