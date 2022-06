Bei seiner Rückkehr in den Profifußball wird es Rot-Weiss Essen zunächst mit Mit-Aufsteiger SV Elversberg zu tun bekommen. Die Statistik spricht eine deutliche Sprache.

Der Rahmenspielplan für die kommende Saison in der 3. Liga wurde vom DFB bekannt gegeben. Rot-Weiss Essen wird am ersten Spieltag der kommenden Spielzeit zuhause auf den SV Elversberg treffen. Die Partie wird zwischen dem 23. - 25. Juli an der Hafenstraße stattfinden.

Ebenso wie beim RWE, als auch beim SV Elversberg handelt es sich um einem Regionalliga-Aufsteiger. Vergangene Saison wurde Elversberg Meister in der Regionalliga Südwest mit einer Punkteausbeute von 80 Zählern aus 36 Spielen und einem Torverhältnis von 79:29. Der zweitplatzierte SSV Ulm kam auf 77 Punkte.

Der gefährlichste Spieler des SV in dieser Zeit war der Spanier Israel Suero. Der 28-jährige steuerte seinerseits 15 Treffer zum Aufstieg bei. Zweiter der internen Torschützenliste wurde Valdrin Mustafa mit 14 erzielten Toren. Zum Vergleich: Essens bester Torschütze Simon Engelmann brachte es auf stolze 24 Tore.

Die Statistik spricht für RWE

Zwar spielten beide Mannschaften zuletzt in unterschiedlichen Ligen, dennoch standen sich RWE und Elversberg in der Vergangenheit bereits des öfteren gegenüber. Ganze acht Mal trafen die Teams aufeinander. Beim ersten Vergleich im Jahr 1999 gab es ein 0:0.

Ansonsten spricht die Statistik jedoch für RWE. Vier Siege und vier Unentschieden sprechen eine deutliche Sprache. Zuletzt standen sich beide Mannschaften in der Regionalliga-Saison 2011/2012 gegenüber. Damals entschieden die Essener die beiden Partien mit jeweils 2:0 und 4:0 für sich. Das Gesamt-Torverhältnis zwischen beiden Mannschaften beträgt 11:1.

Am darauffolgenden zweiten Spieltag geht es für Rot-Weiss Essen zum Ruhrpott-Derby gegen MSV Duisburg. Die Duisburger spielten vergangene Saison gegen den Abstieg und belegten schlussendlich den 15. Rang. Das Hinspiel gegen Dynamo Dresden wird am 12. Spieltag an der Hafenstraße über die Bühne gehen. Zum Abschluss der Hinrunde wartet der SC Verl.