RWE: Dieser Liga-Konkurrent ist auch heiß auf Essens Probespieler

Rot-Weiss Essen hatte in seinem Trainingslager in den finalen Tagen auch einen Probespieler dabei. Allerdings ist ein Liga-Konkurrent ebenfalls dran.

Wird Rot-Weiss Essen seine linke Abwehrseite nach den Ausfällen von Michel Niemeyer und Nico Haiduk noch einmal verstärken oder nicht? Diese Frage können aktuell auch die Verantwortlichen nicht beantworten.

Fakt ist aber, dass RWE dies in Betracht zieht. Denn im Trainingslager in Wesendorf, aus dem die Essener am Sonntag zurückkehren, stellte sich Moritz Römling vor. Er wirkte 60 Minuten lang auch im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig (2:2) mit.

Ich muss mir das Spiel noch einmal genau anschauen und dann werden wir auch uns mit Moritz zusammensetzen und diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht. Christoph Dabrowski

"Man hat gesehen, dass Römling Potential hat. Er ist ein drahtiger Spieler, der viele Offensivaktionen hat. Aber ich muss mir das Spiel noch einmal genau anschauen und dann werden wir auch uns mit Moritz zusammensetzen und diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht. Er hat aber auf jeden Fall einen guten Eindruck hinterlassen", bewertet RWE-Trainer Christoph Dabrowski die Personalie.

Wie RevierSport erfuhr, ist neben RWE auch Liga-Konkurrent SC Verl an einer Verpflichtung des 21-Jährigen, der noch bis zum 30. Juni 2023 bei Bundesligist VfL Bochum unter Vertrag steht, interessiert. Hier sollen auch schon erste Gespräche stattgefunden haben. Bleibt abzuwarten, wo Römling in der Saison 2022/2023 spielen wird. Sicher scheint aktuell nur zu sein, dass es in der 3. Liga sein wird. Die Spielklasse kennt er schon aus seiner München-Zeit.

In der jüngeren Vergangenheit war der gebürtige Wittener schon an Regionalligist Wuppertaler SV und auch Drittligist Türkgücü München ausgeliehen. Für den WSV bestritt der 1,86 Meter große Abwehrspieler 18 Regionalliga-Begegnungen, für Pleite-Klub Türkgücü waren es 21 Einsätze in der 3. Liga. Für den VfL Bochum langte es bislang zu vier Partien in der 2. Bundesliga.