MSV Duisburg: Ziegner über Dreierkette und Kapitänsfrage

Einmal erst testete Torsten Ziegner vor der 2:4-Niederlage in Düren während der Vorbereitung die Dreierkette. In der Westkampfbahn floppte die Systemänderung auf allen Ebenen.

Hagen Schmidt hatte Ende 2021 zum ersten Mal auf eine Dreierkette gesetzt. Was anfangs gut funktionierte, sollte im Saisonendspurt wieder zu Problemen führen. Schmidts Nachfolger Torsten Ziegner ließ im Laufe der Sommer-Vorbereitung erst zweimal mit Dreierkette spielen. Beim 13:1-Auftaktsieg in Hamborn sowie am Freitagabend bei der enttäuschenden 2:4-Niederlage beim Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Düren. Gegen Hannover 96 und Preußen Münster präferierte der 44-Jährige die Viererkette, mit der man wohl auch zum Liga-Auftakt in Osnabrück am 22. Juli rechnen darf.

Ziegner betonte zwar schon mal, dass es mit Blick auf die Grundordnung nicht entscheidend sei, ob die Defensive nun in einer Dreier- oder Viererkette auflaufen würde. Nach der enttäuschenden Pleite in Düren wollte der Trainer gar nicht zu sehr auf die taktischen Entscheidung eingehen. Viel mehr ärgerte sich Ziegner über die Einstellung einiger Spieler, unabhängig von den Positionen. Aushilfsrechtsverteidiger war in der Westkampfbahn der gelernte offensive Flügelspieler Marvin Ajani, der zwar wie in der Vorsaison gute Flanken schlägt, in der Arbeit nach hinten aber deutliche Defizite aufweist. Niklas Kölle verteidigte auf der linken Seite. In der Innenverteidigung liefen Tobias Fleckstein, Marvin Knoll und Marlon Frey auf, den Ziegner zuletzt eher auf der Sechs gesehen hat.

Kapitänsfrage wird Anfang der Woche geklärt

„Am Ende gab es keine andere Lösung, weil Sebastian Mai noch nicht spielen konnte“, erklärte der Trainer, der noch nicht genau sagen konnte, welche Formation er seinem Team am Samstag gegen Leverkusen und darauf die Woche Sonntag beim Schauinsland-Reisen-Cup vorgeben möchte. „Die Entscheidung treffen wir gemeinsam im Trainerteam. Feststeht, dass die Dreierkette diesmal eine Katastrophe war. Die Einstellung von vielen Spielern war nicht gut. Da ist es auch egal, ob wir mit Dreier- oder Viererkette spielen.“

Die Leistung zum Wochenendstart spricht nicht unbedingt dafür, dass in Osnabrück ein unnötiges Risiko mit offensiven Außenverteidigern eingegangen wird. Am Samstag wird sich dann der gegen Münster auffällige Neuzugang Marvin Senger erneut beweisen dürfen. Wunschspieler Sebastian Mai wird erst bei der Generalprobe am 17. Juli gegen Bilbao und Mönchengladbach erstmals im weiß-blauen Trikot auflaufen. Bis dahin wird Ziegner eine weitere wichtige Entscheidung getroffen haben. Die Frage, wer künftig die Kapitänsbinde tragen und den Mannschaftsrat bilden wird, möchte der 44-Jährige Anfang nächster Woche mitteilen.