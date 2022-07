RWE: Linksverteidiger aus Bochum im Anmarsch

Rot-Weiss Essen weilt noch bis Sonntag in seinem Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf. Am Donnerstagnachmittag wird im Camp des Drittligisten ein Trainingsgast erwartet.

Wenn RWE-Trainer Christoph Dabrowski seine Schützlinge am Donnerstagnachmittag (16 Uhr) zur zweiten Einheit des Tages bitten wird, dann wird er auch ein neues Gesicht begrüßen.

"Moritz Römling wird sich in den nächsten Tagen bei uns präsentieren. Wir haben auf der Linksverteidiger-Position noch Vakanz", berichtet Jörn Nowak, Essens Sportchef. Denn klar ist, dass bei RWE niemand genau weiß, wie lange Michel Niemeyer noch ausfallen wird. Auch Eigengewächs Nico Haiduk plagt sich mit Knieproblemen herum und Sascha Voelcke fehlt immer noch aus privaten Gründen.

Römling ist 21 Jahre jung und steht bis zum 30. Juni 2023 noch bei Bundesligist VfL Bochum unter Vertrag. In der jüngeren Vergangenheit war der gebürtige Wittener schon an Regionalligist Wuppertaler SV und auch Drittligist Türkgücü München ausgeliehen. Für den WSV bestritt der 1,86 Meter große Abwehrspieler 18 Regionalliga-Begegnungen, für Pleite-Klub Türkgücü waren es 21 Einsätze in der 3. Liga. Für den VfL Bochum lange es bislang zu vier Partien in der 2. Bundesliga.

"Römling wird auch am Samstag (15.30 Uhr, in Schöningen) beim Testspiel gegen Eintracht Braunschweig dabei sein. Dann sehen wir weiter", erklärt Nowak.

Gegen die Eintracht ist dann auch Lawrence Ennali, den RWE für ein Jahr von Hannover 96 ausleihen wird, mit dabei. RevierSport berichtete. Er befindet sich bereits beim Medizin-Check in Essen und wird am Freitag im Essener Trainingslager erwartet. Der Flügelflitzer, der aus Berlin stammt und acht Zweitligaspiele auf dem Buckel hat, ist ein Außenspieler, der die Flügelzange der Essener um Oguzhan Kefkir, Isaiah Young und Aurel Loubongo ergänzen soll.