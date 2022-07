Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen befindet sich in der Sommervorbereitung. Der Test gegen Borussia Mönchengladbach (2:4) gab viele Erkenntnisse.

In der 24. Minute fasste sich Cedric Harenbrock beim Testspiel gegen die Profimannschaft von Borussia Mönchengladbach (2:4) ein Herz und erzielte aus über 20 Metern den Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2. "Den habe ich sehr, sehr gut getroffen. Ich glaube, dass sich der Torwart etwas verschätzt hat. Eigentlich ist das auch eine Stärke von mir, die Schusstechnik habe ich. Es wird ja sowieso immer gefordert, dass wir aus der Distanz schießen", betonte der Blondschopf schmunzelnd.

Acht Zeigerumdrehungen später hatte Essens Nummer acht dann die große Chance zum 2:2, scheiterte aber nach einem Doppelpass mit Isaiah Young an Torwart Tobias Sippel. Harenbrock ärgerte sich über den verpassten Doppelpack: "Ich bin da etwas im Rasen hängengeblieben und habe den Ball leider nicht richtig getroffen. Der Torwart hat aber auch super gehalten."

Wir haben richtig guten Fußball gespielt. Ich glaube, die Zuschauer waren froh, über das, was wir gezeigt haben. Ron marschiert vorne ohne Ende, dazu sind Isi (Young, Anm. d. Red.) und Aurel (Loubongo, Anm. d. Red.) wirklich zwei Raketen mit viel Tempo. Cedric Harenbrock.

Zwar verlor der Drittligist gegen den Favoriten nach abwechslungsreichen 90 Minuten mit 2:4, doch speziell die erste Halbzeit machte aus Essener Sicht Lust auf mehr. Harenbrock, Young und Co. sprühten vor Spielfreude und setzten den Bundesligisten mächtig unter Druck. Gut ein halbes Dutzend Torchancen konnte RWE in Durchgang eins kreieren. "Wir haben richtig guten Fußball gespielt. Ich glaube, die Zuschauer waren froh, über das, was wir gezeigt haben. Ron marschiert vorne ohne Ende, dazu sind Isi (Young, Anm. d. Red.) und Aurel wirklich zwei Raketen mit viel Tempo. Aber wir wissen jetzt natürlich nicht, ob das die endgültige Aufstellung ist", erklärte der 24-Jährige anschließend in den Katakomben.





Lange müssen die Fans von Rot-Weiss Essen nicht auf das nächste Spiel ihrer Mannschaft warten. Am Sonntag (15 Uhr) findet das traditionsreiche Stadtderby beim Kooperationspartner ETB SW Essen am altehrwürdigen Uhlenkrug statt. Knapp drei Wochen später steigt der Drittliga-Auftakt gegen den SV Elversberg (23. Juli, 14 Uhr). "Die Vorbereitung ist sehr anstrengend. Wir machen viele Läufe, weil die Athletik in der 3. Liga sehr wichtig ist. Die Intensität in den Einheiten ist sehr hoch. Der Trainer ist begeistert, dass wir alle mitziehen. Wir ackern ohne Ende. Alle haben Bock auf die Saison. Es gibt einen großen Konkurrenzkampf. Das ist auch schön", freut sich Harenbrock.