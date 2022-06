RWE: So viele Dauerkarten sind weg - nächste Verkaufsphase startet

Die Euphorie rund um Rot-Weiss Essen hält weiter an. Die Verkaufszahlen im Dauerkartenbereich können sich mehr als sehen lassen. Nun startet die nächste Verkaufsphase.

7100! Das ist die Zahl der bisher verkauften Dauerkarten für die Spiele von Rot-Weiss Essen in der Drittliga-Saison 2022/2023. Zur Erinnerung: RWE-Boss Marcus Uhlig ist damit seinem formulierten Ziel schon ein ganzes Stück nähergekommen.

Am 21. Juni, als RWE 6000 Dauerkarten verkaufte, sagte Uhlig gegenüber RevierSport: "Ich habe mal im RevierSport die Zahl 7500 formuliert, bei [url]Happos Dauerkarte=https://tollhaus-hafenstrasse.de/mein-blog/wuenschewagen-dauerkartenwette-der-uralt-ultras-rwe/n-Wette[/url] bin ich dann nochmal auf 7777 hoch gegangen. Wenn es am Ende mehr werden, bin ich der Letzte, der meckert."

RWE weist hin: Im Online-Ticketshop sind ausschließlich Vollzahler-Dauerkarten erhältlich. Wer einen ermäßigten Hafenstraßen-Saisonpass oder eine Kinder-Dauerkarte erwerben möchte, muss seine Bestellung unter Vorlage des entsprechenden Nachweises an ticketing@rot-weiss-essen.de senden. Pro Person ist der Kauf von einer Dauerkarte möglich. Die Verkaufsphase läuft zunächst eine Woche bis zum Mittwoch, den 6. Juli, 18 Uhr. Zeitnah im Anschluss wird der Mitglieder-Tageskartenverkauf für den ersten Heimspieltag gegen Elversberg starten. Sollte es für einzelne Bereiche eine sehr hohe Nachfrage geben, behält sich Rot-Weiss Essen vor, den Dauerkarten-Verkauf in diesen Blöcken vorzeitig zu stoppen.

Es ist stark davon auszugehen, dass RWE bis zum Saisonstart (23. bis 25. Juli 2022, Anm. d. Red.) noch die 8000er Marke knackt und der Verein dann sein ursprüngliches Ziel sogar übertrifft.

Am Dienstag (28. Juni 2022) wird Rot-Weiss Essen die nächste Verkaufsphase begehen. Ab 14 Uhr ist es jedem Rot-Weissen möglich, ein Saisonticket einzukaufen. Zuvor war der Dauerkartenverkauf an die Abo-Besitzer der vergangenen Saison sowie alle Mitglieder gerichtet. Zur Info: Der freie Vorverkauf erfolgt ausschließlich über den Online-Ticketshop.

RWE startet mit einem Heimspiel in die 3. Liga

Nachdem Rot-Weiss Essen das Hafenstraßen-Pflichtspieljahr gegen die SV Elversberg (23. bis 25. Juli) eröffnet, ist Viktoria Köln am 3. Spieltag zu Gast an der Hafenstraße (9./10. August). Im Anschluss kommen die Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt (19. – 22. August), Erzgebirge Aue (02. – 05. September) und Dynamo Dresden (14. – 17. Oktober) nach Essen. Die genauen Termine werden erst in den kommenden Wochen fixiert.