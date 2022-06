RWE: 6000 Dauerkarten verkauft! Uhlig formuliert neues Ziel

Große Euphorie bei Rot-Weiss Essen: Der Verein hat schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine sehr beachtliche Anzahl an Dauerkarten verkauft. Marcus Uhlig formuliert nun ein neues Ziel.

Rot-Weiss Essen boomt - so könnte die Zeile auch lauten. Denn das, was aktuell rund um RWE passiert, ist der Wahnsinn.

"Der Andrang auf Dauerkarten ist riesig! So haben sich jetzt schon 6000 Rot-Weisse einen Stammplatz für die Drittliga-Saison 2022/23 gesichert. Seit gerade eben läuft der Mitgliedervorverkauf im Online-Ticketshop. Wir haben so Bock auf die Spiele mit Euch", heißt es auf dem Twitter-Kanal des Drittliga-Aufsteigers.





Der Zusatz: "Außerdem zählen wir in unserer #rotweissen Familie jetzt auch 8000 Bekenner. Wir verzeichnen somit einen Mitgliederanstieg um mehr als zehn Prozent seit Anfang Mai."

Dauerkarten 2022/2023: Dresden, 1860 und RWE streiten sich um die Plätze eins bis drei im Drittliga-Dauerkarten-Ranking

Das sind Zahlen von denen auch manche Zweitligisten nur träumen. Ein kleiner Quervergleich zur vergangenen Drittliga-Saison 2021/2022: Hier lag 1860 München mit 11.500 verkauften Dauerkarten auf Platz eins. Es folgten der 1. FC Magdeburg (10.700), 1. FC Kaiserslautern (10.000), Eintracht Braunschweig (7500), VfL Osnabrück (5700) und MSV Duisburg (4000). Damit würde RWE schon jetzt mindestens Platz fünf einnehmen und sich vor Osnabrück schieben. Wenn man bedenkt, dass Magdeburg und Kaiserslautern die Liga verlassen haben und mit Dynamo Dresden nur ein Zuschauermagnet aus der 2. Bundesliga neu hinzugekommen ist, dann kann man schon jetzt davon ausgehen, dass sich im Dauerkarten-Ranking 1860 München, Dynamo Dresden und eben Rot-Weiss Essen um die Plätze eins bis drei streiten werden.

Wir freuen uns total über diese Zahlen. Das ist natürlich ein Ergebnis des Aufstiegs und der guten Arbeit, die hier in der Vergangenheit geleistet wurde. Wir müssen und wollen dem aber auch organisatorisch gerecht werden. Marcus Uhlig

Die aktuellen Zahlen aus dem Dauerkartenverkauf und den Mitglieder-Anmeldungen machen RWE-Boss Marcus Uhlig sehr glücklich und stolz - aber: Uhlig sieht hier auch viel Verantwortung für Rot-Weiss Essen. Der 51-Jährige erklärt gegenüber RevierSport: "Wir freuen uns total über diese Zahlen. Das ist natürlich ein Ergebnis des Aufstiegs und der guten Arbeit, die hier in der Vergangenheit geleistet wurde. Wir müssen und wollen dem aber auch organisatorisch gerecht werden. Wir wollen für alle Mitglieder, alle Dauerkartenbesitzer, alle RWE-Fans mehr Service bieten. Zum Beispiel, was den Onlineverkauf von Auswärtskarten angeht. Da sind wir aktuell dran. Wir wollen uns in allen Bereichen verbessern."

RWE-Boss peilt 7777 Dauerkarten an

Bis zum Drittliga-Start 2022/2022 ist noch ein guter Monat Zeit. Was hat RWE im Dauerkarten-Bereich noch vor? Uhlig antwortet: "Ich habe mal im RevierSport die Zahl 7500 formuliert, bei Happos Dauerkarten-Wette bin ich dann nochmal auf 7777 hoch gegangen. Wenn es am Ende mehr werden, bin ich der Letzte, der meckert."