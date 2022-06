MSV Duisburg: Neuzugang auf Spuren des Großvaters

Der MSV Duisburg hat bisher drei externe Neuzugänge präsentiert. Einer von ihnen hat eine emotionale Verbindung zu den Zebras.

Drei Neuzugänge hat der MSV Duisburg zur neuen Saison bereits präsentiert. Niklas Kölle kam als zweiter externer Neuzugang von der Reserve der TSG Hoffenheim. Zur Saisoneröffnung wurde der Linksverteidiger vorgestellt. "Ich möchte viele Spiele gewinnen, möglichst alle", zeigte Kölle sich selbstbewusst. "Ich persönlich möchte der Mannschaft helfen, so gut es geht."

Für zwei Jahre gilt sein Vertrag bei den Meiderichern, zu denen der gebürtige Wolfsburger ablösefrei wechselte. "Als das Interesse aus Duisburg kam, war ich schon positiv überrascht", erinnerte sich der 22-jährige an das Angebot, das ihn aus dem Hoffenheimer Kraichgau ins Ruhrgebiet gelockt hat. "Der MSV ist ein großer Traditionsverein."

Meine Großeltern stammen hier aus der Region, und mein Opa ist früher öfter im Wedaustadion gewesen. Da habe ich schon einige Geschichten gehört. Niklas Kölle

Doch nicht nur die Historie der Zebras sprach für den Wechsel, wie der Außenverteidiger beim Familientag des MSV im Gespräch mit Moderator Piet Ahrens berichtete: "Meine Großeltern stammen hier aus der Region, und mein Opa ist früher öfter im Wedaustadion gewesen. Da habe ich schon einige Geschichten gehört." Jetzt hat er selbst die Möglichkeit, ein wichtiges Kapitel zur 120-jährigen Historie beizutragen.

Die bisherigen Transfers des MSV Duisburg: Zugänge: Sebastian Mai (Dynamo Dresden), Phillip König (Holstein Kiel II), Niklas Kölle (Hoffenheim II), Hamza Anhari, Baran Mogultay (eigene U19). Abgänge: Dominic Volkmer, Orhan Ademi, Oliver Steurer, Roman Schabbing (Ziel unbekannt), John Yeboah (Willem II Tilburg, Leihende), Leo Weinkauf (Hannover 96, Leihende), Stefan Velkov (Vejle BK), Niko Bretschneider (Auda Kekava, Lettland).

Ein Teil dieser Historie ist Joshua Bitter bereits. Der 25-Jährige bestritt zwischen 2019 und 2021 bereits 50 Spiele im Zebradress, ehe er zu Energie Cottbus wechselte. Nun ist Bitter wieder in Duisburg und spielt bei Trainer Torsten Ziegner und Sportchef Ralf Heskamp vor, um sich für ein erneutes Engagement beim MSV zu empfehlen. Im Rahmen der Saisoneröffnung zeigte sich Heskamp "optimistisch".





Verteidiger Bitter wird die ersten Testspiele ebenso bestreiten wie Gordon Wild, der ebenfalls als Testspieler beim MSV ist. Der spielte zuletzt in der zweiten Liga in den USA, hinterließ in den ersten, physischen Einheiten aber einen guten Eindruck.