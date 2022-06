3. Liga: Liga-Neuling trennt sich von Ex-MSV-Trainer - Kult-Torwart bekommt Job

Beim FC Erzgebirge Aue kommt es zum personellen Stühlerücken. Der neue Trainer bringt sein Funktionsteam mit. Der Sportchef, ein ehemaliger Trainer des MSV Duisburg, muss gehen.

Timo Rost, den RevierSport vor Wochen exklusiv als neuen Trainer vom FC Erzgebirge Aue nannte, bekommt beim Zweitliga-Absteiger viel Macht. Das wurde auf der Pressekonferenz am Mittwoch (1. Juni) deutlich.

Rost, der die Spielvereinigung Bayreuth in die 3. Liga führte, bringt Torwart-Trainer Tomislav Piplica (53), Athletik-Coach Michael Gehret (41) und Oliver Gorgiev (41) als Co-Trainer und Video-Analyst mit nach Aue. Manch einen dürfte vielleicht die Verpflichtung Piplicas überraschen, aber Rost bricht für den Cottbuser Kult-Torwart aus Bundesliga-Zeiten eine Lanze: "Er wird vielleicht an sein kurioses Gegentor reduziert. Aber ich kenne Piplica sehr gut. Wir haben viele Jahre in Cottbus zusammengespielt. Er ist unheimlich fleißig und wird hier die Torhüter besser machen", sagte Rost auf der Vorstellungs-Pressekonferenz.

Es werden keine Spieler auf Zuruf geholt. Wenn der Präsident sagt, ich will diesen Spieler haben, aber er passt nicht in mein Profil, bin ich kein Trainer, der das abnickt. Das wird es bei mir nicht geben. Dann ist ein Timo Rost auch ganz schnell woanders Trainer! Timo Rost

Auf dieser bestätigte Aue-Boss Helge Leonhardt auch, dass Pavel Dotchev den Verein verlassen wird. Der FC Erzgebirge plant nicht mehr mit seinem Sportchef und ehemaligen Trainer des MSV Duisburg. Leonhardt: "Wir sind in Verhandlungen und werden uns trennen."

Dass sich in Aue einiges ändern soll, zeigten Rosts Aussagen auf der PK. Er betonte zum Beispiel klipp und klar, dass er für das Sportliche zuständig ist. Rost: "Es werden keine Spieler auf Zuruf geholt. Wenn der Präsident sagt, ich will diesen Spieler haben, aber er passt nicht in mein Profil, bin ich kein Trainer, der das abnickt. Das wird es bei mir nicht geben. Dann ist ein Timo Rost auch ganz schnell woanders Trainer!"

Der 43-Jährige formulierte auch das Saisonziel. Rost: "Unsere Hauptaufgabe muss darin bestehen, die 3. Liga anzunehmen. Wir sollten nicht die Arroganz an den Tag legen und sagen, wir dominieren diese Liga jetzt. Ich bin aber auch kein Trainer, der irgendwo im Mittelfeld mitspielen will. Wir wollen eine Mannschaft aufbauen, die oben mitspielen kann."