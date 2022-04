2. Bundesliga: Erzgebirge Aue holt Trainer aus der Regionalliga Bayern

Erzgebirge Aue ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Der neue Verantwortliche an der Seitenlinie der Veilchen kommt aus der Regionalliga.

Der FC Erzgebirge Aue hat einen neuen Trainer gefunden. Zur neuen Saison soll nach Informationen dieser Redaktion Timo Rost das Amt von Pavel Dotchev übernehmen. Der Deutsch-Bulgare hatte nach seiner Zeit beim MSV Duisburg erst als Sportdirektor beim Zweitliga-Klub angeheuert und übernahm dann im Februar interimsweise den Cheftrainerposten.

Timo Rost ist aktuell Cheftrainer der SpVgg Bayreuth. Den Bayern-Regionalligisten hatte er im September 2018 übernommen und in dieser Saison an die Spitze der Liga geführt. Bei den Schwarz-Gelben spielt unter anderem der letztjährige RWE-Verteidiger Felix Weber. Acht Spiele vor Schluss haben die Bayreuther zehn Punkte Vorsprung auf die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Die U23 des Rekordmeisters hat allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand. Für einen Aufstieg in die 3. Liga müsste die Rost-Elf zudem noch die Relegation mit den Vertretern aus dem Norden und dem Nordosten spielen.

In der 3. Liga wird - nach aktuellem Stand voraussichtlich - auch der FC Erzgebirge Aue in der neuen Saison starten. Die Auer sind in der 2. Bundesliga aktuell mit 19 Punkten aus 29 Spielen Tabellenletzter und haben fünf Spieltage vor Schluss 15 Punkte Rückstand auf den SV Sandhausen, der als 15. den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt. Auch der Relegationsplatz (Dynamo Dresden) ist mittlerweile schon neun Punkte entfernt. Zudem haben die Erzgebirgler mit -34 das schlechteste Torverhältnis der Liga. Die vergangenen vier Spiele gegen den Karlsruher SC (0:3), FC Ingolstadt (3:2), Hamburger SV (0:4) und Hannover 96 (1:3) hat die Dotchev-Elf allesamt verloren.