MSV Duisburg testet gegen Champions-League-Teilnehmer

Der MSV Duisburg startet Mitte Juni in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der 3. Liga. Jetzt steht ein hochkarätiger Testspiel-Gegner fest.

Nach einer insgesamt verkorksten Spielzeit, die immerhin mit dem Klassenerhalt endete, soll es in der kommenden Saison besser laufen für den MSV Duisburg. Ab dem 13. Juni bereiten sich die Zebras auf die nächste Runde in der 3. Liga vor.

Knappe vier Wochen später werden die Meidericher dann einen echten Härtetest bestreiten. Sie haben ein Testspiel mit dem Bundesligisten Bayer Leverkusen vereinbart. Am Samstag, 9. Juli, soll um 15 Uhr gegen die Werkself gespielt werden - auswärts, wobei der genaue Spielort noch nicht feststeht. Das teilte der MSV am Dienstag mit. Die Leverkusener landeten in der abgelaufenen Saison auf dem dritten Tabellenplatz und sicherten sich damit einen Platz in der Champions League.





Zwei Wochen nach dem Test beginnt für die Duisburger dann die Drittliga-Saison. Der Start ist für das Wochenende vom 22. bis 4. Juli terminiert.

Ein weiterer Gegner in der Vorbereitung steht derweil schon seit einiger Zeit fest. Zum Auftakt der Testspiel-Wochen trifft der MSV am 19. Juni auf den MTV Union Hamborn. Im Gegensatz zu Leverkusen wohl ein passender Gegner zum Reinkommen, denn die erste Mannschaft des Vereins spielt in der Duisburger Kreisliga A.