MSV: Trainingsstart, Testspiel, Trainingslager, auswärts am 1. Spieltag

Der MSV Duisburg hat es geschafft: Die Zebras werden auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen. Die ersten Termine hat der Verein bekanntgegeben.

Ein Spiel noch, am Samstag (13.30 Uhr) in Paderborn gegen den SC Verl, dann ist die Saison 2021/2022 für den MSV Duisburg beendet. Ein zweites Jahr in Folge, das eher in die Kategorie "verlorene Spielzeit" passt. Zur neuen Serie 2022/2023 soll alles besser werden. Für das Wochenende 22. bis 24. Juli 2022 ist der Drittliga-Start terminiert.

Am 15. Juni startet der MSV Duisburg mit dem ersten Training für die neue Spielzeit. An den beiden Tagen vorher, 13. und 14. Juni, sind Fitness-Überprüfungen geplant. "Ob das in Form von einem Laktattest sein wird oder wir etwas anderes machen, da befinden wir uns noch in Gesprächen", sagte Torsten Ziegner. Am 19. Juni steht dann das erste Testspiel bei MTV Union Hamborn auf dem Programm.

Am 1. Spieltag der neuen Drittliga-Saison wird der MSV dann aller Voraussicht nach in der Fremde starten, da die eigene Arena für das vorletzte Juli-Wochenende anderweitig verplant ist. Die American Footballer von Rhein Fire empfangen in Duisburg dann die Hamburg Sea Devils.

Jedenfalls will der neue MSV-Trainer top vorbereitet mit seinem Team in die neue Saison gehen. Ein drittes, enttäuschendes Jahr in Folge will in Duisburg niemand erleben. "Wir brauchen Jungs, die uns weiterhelfen, die uns besser machen", betonte Ziegner.

Alles deutet auf einen größeren Kader-Umbruch hin. Der MSV wird mit einem neuen Gesicht in die Saison gehen. Ob sich die Mannschaft dann in einem Trainingslager entfernt der Heimat oder doch in Duisburg-Meiderich vorbereiten wird, lässt Ziegner noch offen. "Wichtig ist einfach, dass wir super Plätze und top Bedingungen vorfinden. Wo das sein wird, werden wir dann noch sehen und uns dann für einen Ort entscheiden", erklärt der 44-jährige Fußballlehrer.