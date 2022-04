Toku feiert Sieg über Titz-Team - 2800 Fans schwer enttäuscht

Der FC Viktoria Berlin hat seine Negativserie in der 3. Liga gestoppt. Für Trainer Farat Toku war das 2:1 gegen den 1. FC Magdeburg der erste Sieg als Viktoria-Coach.

Dieses Ergebnis hätte wohl kaum ein Drittliga-Experte erwartet: Der FC Viktoria Berlin, der seit elf Spielen auf einen Sieg wartete, bezwang am Montagabend den 1. FC Magdeburg mit 2:1. Ein großer Erfolg für Viktoria-Trainer Farat Toku über das Spitzenteam seines Gegenüber Christian Titz. Beide Fußballlehrer kennen sich noch bestens aus der Regionalliga West, als Toku Wattenscheid und Titz Rot-Weiss Essen trainierte. Hier siegte Titz noch gegen Toku - nun folgte die Revanche des ehemaligen Wattenscheiders.

Der 41-Jährige war nach dem ersten Sieg im fünften Spiel - zwei Remis, zwei Niederlagen - unter seine Führung voll des Lobes für seine Schützlinge. Vor allem die Gegentor-Anzahl konnte Toku seit Amtsbeginn minimieren. Zuvor hatte der Aufsteiger noch 15 Gegentore in fünf Begegnungen geschluckt, unter Toku waren es in fünf Spielen nur sieben Gegentreffer.

Riesenkompliment an mein Team, dass es das Ergebnis nach dem Anschlusstreffer über die Zeit bringen konnte. Der Sieg ist letztendlich verdient. Farat Toku

Toku sagte: "Es tut der Mannschaft und dem Verein sehr gut, nach so einer langen Zeit mal wieder gewonnen zu haben und das auch noch gegen den Tabellenführer. Uns war klar, dass wir in diesem Spiel kompakt stehen und auf schnelle Umschaltmomente warten müssen. Unser Matchplan ist dahingehend auch aufgegangen. Wir wussten natürlich auch um Magdeburgs Stärke, mussten vieles wegverteidigen und wollten dann auch die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit erfolgreich überstehen. Es war der perfekte Zeitpunkt, um ein Tor zu erzielen und auch das ist uns gelungen. Das hat der Mannschaft noch einmal Kraft gegeben. Riesenkompliment an mein Team, dass es das Ergebnis nach dem Anschlusstreffer über die Zeit bringen konnte. Der Sieg ist letztendlich verdient."

Viktoria Berlin: Sprint - Lewald, Gunte, Kapp - Pinckert (85. Yamada), Makreckis, Menz, Seiffert (60. Theisen) - Benyamina (71. Falcao Cini), Evina (46. Jopek), Ezeh. Sprint - Lewald, Gunte, Kapp - Pinckert (85. Yamada), Makreckis, Menz, Seiffert (60. Theisen) - Benyamina (71. Falcao Cini), Evina (46. Jopek), Ezeh. 1. FC Magdeburg: Reimann - Obermair, Bittroff, Burger, Knost (46. Schuler) - A. Müller - Krempicki, Conde (57. Brünker) - S. Conteh (69. Kwarteng), Atik, Tat. Ito (85. Jakubiak). Schiedsrichter: Richard Hempel (Großnaundorf). Tore: 1:0 Lewald (19.), 2:0 Benyamina (46.), 2:1 Brünker (76.). Gelbe Karten: Evina (1), Seiffert (2), Ezeh (3), Menz (6), Benyamina (4), Makreckis (3), Falcao Cini (5) / Bittroff (5), Kwarteng (1), Atik (8). Zuschauer: 4334.

Während die Viktoria wieder über dem Strich steht und sich realistische Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen kann, scheint beim eigentlich schon für viele geglaubten designierten Aufsteiger Magdeburg so langsam Nervosität aufzukommen. 2800 FCM-Fans waren nach Berlin gereist, um einen Auswärtssieg beim Kellerkind zu feiern. Die Anhänger wurden schwer enttäuscht.

"Die Enttäuschung ist groß! Wir legen nicht die Mentalität an den Tag, das zu verteidigen. Das geht so nicht, das müssen wir ansprechen. Jeder hat seinen Raum, den er verteidigen muss. Dann rennen wir dem Spiel hinterher", schimpfte FCM-Abwehrspieler Alexander Bittroff gegenüber "Magenta Sport".

Er versuchte die Gemütslage - Magdeburg ist seit drei Spieen ohne Sieg - aber auch zu beruhigen. Bittroff: "Jeder hat mal ein Tief, wir haben es jetzt am Ende der Saison. Da müssen wir uns gemeinsam heraus kämpfen. Es muss jeder einzelne Vollgas geben, damit wir die Spiele wieder gewinnen."

Am Samstag, den 9. April 2022 tritt Viktoria Berlin auswärts bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund an. Magdeburg empfängt an diesem Tag (ebenfalls 14 Uhr) wieder eine Viktoria - nämlich die aus Köln.