Corona: MSV Duisburg zunächst ohne Cheftrainer, auch Talent infiziert

Hagen Schmidt, der Cheftrainer des MSV Duisburg, fehlt derzeit aufgrund einer Corona-Infektion. Gleiches gilt für Nachwuchsmann Caspar Jander.

In der Vorbereitung auf das Drittliga-Gastspiel beim 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) muss der MSV Duisburg vorerst ohne seinen Cheftrainer Hagen Schmidt auskommen. Wie die Zebras am Montag mitteilten, fehlte der Coach zum Start in die Trainingswoche aufgrund einer Corona-Infektion.

Gleiches gilt für Nachwuchsmann Caspar Jander. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in dieser Saison auf fünf Einsätze in der 3. Liga und zehn in der U19-Bundesliga West kommt, hat sich ebenfalls infiziert. In der vergangenen Woche hatten die Meidericher bereits mit Linksverteidiger Leroy Kwadwo einen weiteren Corona-Fall verzeichnet.





Das Mannschaftstraining des MSV leitet bis zu Schmidts Rückkehr Co-Trainer Branimir Bajic. Laut den Duisburgern werden die Einheiten per Video aufgenommen und "dann umgehend gemeinsam im Trainerstab per Videocall" besprochen.