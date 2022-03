NRW-Traditionsmasters: Hopp hofft auf RWE-Aufstieg

MSV-Legende Joachim Hopp verbrachte den Sonntag beim NRW-Traditionsmasters in Mülheim. Er schwärmte von dem Turnier - und äußerte sich auch zu Rot-Weiss Essen.

Am Sonntag fand nach einer einjährigen Corona-Pause in der Westenergie Sporthalle Mühlheim wieder der NRW-Traditionsmasters statt. MSV-Legende Joachim Hopp war vor Ort und begeistert. „Das NRW-Traditionsmasters ist für mich immer ein doppeltes Vergnügen. Erstens vertrete ich ja als Botschafter gerne auch den MSV Duisburg. Und es ist einfach immer wieder toll, Weggefährten von früher wiederzutreffen“, sagte Hopp. „Das ist das besondere beim NRW-Traditionsmasters. Deshalb haben wir uns auch sehr gefreut, dass es in diesem Jahr wieder stattfinden konnte.“

Hopp nahm natürlich auch zur aktuellen Situation bei seinem MSV Stellung und war sehr froh, dass der Trend grundsätzlich in die richtige Richtung geht. „Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft den Klassenerhalt schafft. Es gibt schlechtere Mannschaften in der 3. Liga“, erklärte Hopp.

Hopp warnte aber auch: „Es hakt trotzdem noch. Die 0:1-Niederlage gegen Zwickau wirkt sich vielleicht im ersten Moment nicht aus, aber wir hätten einen riesigen Schritt machen können Richtung Klassenerhalt. Es ist noch viel Verbesserungsbedarf vorhanden.“ Hopp wünscht sich in den kommenden Jahren mehr Kontinuität: „Wir in Duisburg sind ja auch geprügelt mit den ganzen Trainerwechseln in den letzten Jahren. Ich hoffe, dass unser Trainer in der kommenden Saison seine Spielphilosophie mit der einen oder anderen Verstärkung in der Defensive noch besser umsetzen kann.“

Damit es dann langsam bei den Zebras auch wieder aufwärts gehen kann. „Wir dürfen nicht absteigen. Und dann müssen wir gucken, dass wir mittelfristig wieder Erfolge feiern. Ich hoffe, dass der neue Berater und Sportliche Leiter, der dann hoffentlich nächste Woche irgendwann kommt, ein gutes Händchen für Neuverpflichtungen haben wird.“ Das Umfeld habe es verdient: „Wir sind nicht Schalke, wir sind nicht Dortmund. Aber wir haben eine unheimliche Strahlkraft, auch in den sozialen Medien. Die heutige Fankultur steht voll hinter der Mannschaft. Unsere Fans waren bundesweit und europaweit die Ersten, die vor dem Stadion während der Zeit der leeren Stadien ein Hupkonzert veranstaltet haben.“

Und er wünscht sich einen neuen Gegner aus dem Ruhrgebiet für die kommende Saison in der 3. Liga. „Es würde mich sehr freuen, wenn RWE aufsteigt. Rot-Weiss Essen hat eine Strahlkraft in dieser Region, die auch unterschätzt wird.“ Deshalb hofft er auch auf den Aufstieg: „Ich hoffe und gönne ihnen, dass sie aufsteigen. Das hat gar nichts mit Neid zu tun. Wir brauchen solche Mannschaften in der 3. Liga.“ Dafür müsse das Umfeld aber nun in der entscheidenden Saisonphase die Ruhe bewahren. Hopp setzte am Ende noch einen drauf: „Am besten schaffen beide Mannschaften auch mittelfristig den Aufstieg in die 2. Liga.“