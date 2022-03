SC Verl: Ex-Trainer steht vor Engagement in der 2. Bundesliga

Erst vor wenigen Tagen hatte Drittligist SC Verl seinen Aufstiegstrainer Guerino Capretti beurlaubt. Nun steht er kurz vor der Unterschrift bei einem neuen Arbeitgeber.

Drittligist Sportclub Verl hatte erst am 15. Februar 2022 die Freistellung von Guerino Capretti bekanntgegeben. Michel Kniat übernahm an der Poststraße.

Rund zwei Wochen nach seiner Entlassung beim SC Verl steht der 40-jährige Capretti vor der Unterschrift beim Zweitligisten Dynamo Dresden. Die Bild-Zeitung berichtete zuerst. Auch RevierSport besitzt die Information, dass Capretti noch in dieser Woche beim sächsischen Traditionsverein unterschreiben wird. Die SG Dynamo hatte sich erst am Dienstag von Trainer Alexander Schmidt getrennt. Nun soll Capretti die Dresdner vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahren.

Guerino Capretti führte den SC Verl in die 3. Liga und auf Platz sieben

Verl und Capretti - das war in den vergangenen Jahren bis zur Trennung der Parteien eine absolute Erfolgsgeschichte. Der Deutsch-Italiener, der zwischen 2010 und 2015 die Fußballschuhe für den Sportclub schnürte, übernahm die Ostwestfalen im April 2017 als Trainer. Er führte den Klub von der Regionalliga in die 3. Liga und spielte dort 2020/21 eine überragende Saison, die mit dem siebten Platz endete. In der Spielzeit 2021/2022 geriet Verl in Abstiegsgefahr und Capretti plötzlich in die Kritik. Er wurde während seiner Verler Zeit immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Nun steht er nach dem Verl-Aus vor einem persönlichen Karrieresprung in die 2. Bundesliga.