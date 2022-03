2. Bundesliga: Abstiegsangst! Kellerkind beurlaubt seinen Trainer

Die SG Dynamo Dresden hat Cheftrainer Alexander Schmidt mit sofortiger Wirkung freigestellt. Dynamo befindet sich in der 2. Liga im Abstiegskampf.

Nach der 0:1-Heimniederlage am Samstagabend gegen den SV Darmstadt 98 steht die SG Dynamo Dresden auf dem 14. Tabellenrang der 2. Bundesliga mit einem Zähler Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz, den im Moment der FC Hansa Rostock bekleidet.

Die Sachsen reagierten nun und stellten Trainer Alexander Schmidt frei. Bis auf Weiteres wird Co-Trainer Ferydoon Zandi die Zweitliga-Mannschaft der SGD zusammen mit seinem Team auf die bevorstehende Auswärtspartie am Sonntag, um 13.30 Uhr, beim SV Werder Bremen vorbereiten.

Ralf Becker, Sportgeschäftsführer der SG Dynamo Dresden, sagt: „Dieser Schritt ist uns wirklich nicht leichtgefallen. Aber wir befinden uns aktuell in einer sportlich schwierigen Situation. Die Spiele in diesem Jahr sind nicht so gelaufen, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Und auch wenn wir prinzipiell vom eingeschlagenen Weg vollkommen überzeugt sind, erhoffen wir uns von einer Veränderung auf der Cheftrainerposition in dieser kritischen Phase der Saison einen zusätzlichen Schub im Kampf um den Klassenerhalt.“