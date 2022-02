3. Liga: Ein MSV-Konkurrent blamiert sich, einer schießt Duisburg auf Abstiegsplatz

Zwei Kellerkinder waren in den Nachholspielen der 3. Liga aktiv. Eines sendete ein Lebenszeichen, eines blamierte sich zuhause auf ganzer Linie.

Viktoria Berlin - Eintracht Braunschweig 0:6

Was für eine Blamage für den Aufsteiger Viktoria Berlin, der in der 3. Liga immer tiefer in die Krise schlittert. Gegen Eintracht Braunschweig gab es zuhause ein 0:6, der ehemalige RWE.Verteidiger Alexander Hahn stand bei den überforderten Gastgebern in der Startelf. Bereits nach neun Minuten stand es 0:2 nach Treffern von Maurice Multhaup (7.) und Bryan Hennig (9.). Während Braunschweig auf Platz drei kletterte, muss die Viktoria immer mehr um den Klassenerhalt bangen. Die weiteren Treffer für Braunschweig erzielten Brooklyn Ezeh (18., Eigentor), Philipp Strompf (61) und Benjamin Girth, der zwei Mal traf.

Türkgücü München - 1860 München 2:1

Das war mal ein Lebenszeichen von Türkücü München. Im Derby gegen 1860 gewann der Klub, der zuletzt einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen musste, durch zwei späte Tore von Eric Hottmann und Sercan Sararer mit 2:1, der Anschluss der "Löwen" durch Richard Neudecker in der 90. Minute kam zu spät. Durch den Dreier im Heimspiel klettert Türkgücü auf Rang 16, der MSV Duisburg rutscht dadurch wieder auf den ersten Abstiegsplatz. Und am Wochenende wartet das Abstiegsduell zwischen den Zebras und den Münchner in Duisburg (Samstag, 14 Uhr). Dann müssen die Duisburger gelbgesperrt auf drei Profis verzichten. Leroy Kwadwo, Rolf Feltscher und Niclas Stierlin fallen alle für das Spiel aus.