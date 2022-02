Der Sportclub Verl und Guerino Capretti gehen ab sofort getrennte Wege. Der neue Trainer des abstiegsbedrohten Drittligisten steht auch schon fest.

Am Dienstagmorgen hatte RevierSport bereits berichtet, dass beim SC Verl ein Trainerwechsel kurz bevorsteht. Nun ist es offiziell.

Guerino Capretti ist nicht mehr Trainer beim Sportclub Verl. Nach dem 1:1-Unentschieden bei Viktoria Berlin am Sonntag hat der Verein den 40-Jährigen mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das ist das Ergebnis einer tiefgehenden Analyse nach zuletzt nur drei Punkten aus den vergangenen fünf Spielen in der 3. Liga.

"'Rino' hat fast fünf Jahre lang starke Arbeit für den Sportclub geleistet, gekrönt mit dem Aufstieg in die 3. Liga und dem siebten Platz im ersten Profijahr. Ich bedauere, dass unsere Zusammenarbeit schon jetzt, und nicht wie geplant im Sommer endet", sagt Sportvorstand Raimund Bertels. "Nach vielen intensiven Gesprächen in den vergangenen Tagen sind wir uns sicher, dass die Mannschaft einen neuen Impuls benötigt, um sportlich wieder erfolgreicher zu sein. Wir wollen die herausragende Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren fortführen."

Mit Michél Kniat vom SC Paderborn 07 II, Tabellenführer der Oberliga Westfalen, hat der Sportclub bereits einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Kniat ist 36 Jahre alt und war fast fünf Jahre lang als Cheftrainer für die U21 des SC Paderborn 07 verantwortlich.

"Mit Michél haben wir unseren absoluten Wunschtrainer verpflichtet. Wir sind davon überzeugt, dass er die Mannschaft schnell wieder in die Erfolgsspur bringen kann", sagt Bertels. "Wir beobachten seine Entwicklung beim SCP schon länger mit großem Interesse. Er ist ein Teamplayer, bodenständig, ehrgeizig und wird durch seine Art und Weise alle im Team begeistern und mitreißen."

Kniat bringt auch seinen Co-Trainer Daniel Jara Cortina mit an die Poststraße. Die bisherigen Assistenz-Trainer Sergej Schmik und Sebastian Lange gehören weiterhin zum Trainerstab beim Sportclub Verl.