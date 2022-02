MSV - Osnabrück: Gäste-Trainer rechnet mit hitzigem Duell und warnt vor Duisburg

Der MSV Duisburg empfängt am Mittwochabend den VfL Osnabrück zum Drittliga-Nachholspiel. So denkt der gegnerische Trainer über die Zebras.

Eine brisante Vorgeschichte hat das Duell zwischen dem MSV Duisburg und VfL Osnabrück am Mittwochabend (19 Uhr, RS-Liveticker) allemal zu erzählen.

Ursprünglich fand die Partie im Dezember statt, wurde aber aufgrund einer vermeintlich rassistischen Äußerungen gegen einen VfL-Profi beim Stand von 0:0 in der ersten Halbzeit abgebrochen. Doch Polizei und Staatsanwaltschaft konnten einen derartigen Vorfall in ihren Ermittlungen nicht bestätigen.

Er habe vor dem Wiedersehen viele Gespräche geführt, erklärte Osnabrücks Trainer Daniel Scherning in einem Vereinsinterview. Das sei ihm wichtig gewesen, so der Coach, denn: "Das Drumherum wird vielleicht dazu führen, dass es einen Tick hitziger wird. Letztendlich wollen aber beide das Spiel gewinnen." Daher gehe es darum, "sich auf den Fußball zu konzentrieren, sobald der Schiedsrichter das Spiel anpfeift."

Beide Klubs werden am Mittwoch in Sondertrikots auflaufen, um ein Zeichen für Toleranz und gegen Rassismus zu setzen.

Es ist das einzige Drittliga-Duell unter der Woche, in den anderen Stadien ruht der Ball. So bietet sich beiden Teams die Chance, an Boden gut zu machen. Osnabrück kann mit einem Sieg in die Spitzengruppe aufrücken, der MSV den Abstand auf die Abstiegsplätze weiter vergrößern.

"Die Ausgangsposition ist sehr spannend. Wir brauchen eine Top-Leistung, um zu gewinnen", denkt Scherning - und warnt vor dem MSV: "Ich hätte sie deutlich weiter oben erwartet. Sie sind sehr gefährlich, erfahren und robust." Zudem habe sich Duisburg mit Marvin Knoll und John Yeboah sehr gut verstärkt.

Für beide Mannschaften ist es die zweite Englische Woche in Folge. "Es wird noch mal darauf ankommen, möglichst viel zu investieren", sagt Scherning.

