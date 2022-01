MSV Duisburg: Die Zahlen zum Spiel gegen Saarbrücken

Am Sonntag empfängt der MSV Duisburg in der 3. Liga den 1.FC Saarbrücken. Ein Blick auf den Gegner und die Gesamtstatistik.

Zum 22. Spieltag der 3. Liga treffen am Sonntag (14 Uhr, RS-Liveticker) zwei Gründungsmitglieder der Bundesliga zum Traditionsduell in der Schauinsland-Reisen-Arena aufeinander. Und die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher sein. Während der MSV Duisburg als 18. tief im Abstiegskampf steckt, liegt der 1. FC Saarbrücken auf Rang sechs in Lauerstellung zu den Aufstiegsrängen. Nur zwei Punkte fehlen den Saarländern auf den Relegationsplatz und Kaiserslautern auf Rang zwei. Das letzte Jahr beendeten sie mit einem enttäuschenden 2:2 gegen Schlusslicht Havelse, auch der Auftakt ins neue Jahr misslang. Gegen Zweitliga-Absteiger Osnabrück setzte es vergangene Woche ein 1:2.

Erdmann in die USA

Die Duisburger konnten indes im Kellerduell den TSV Havelse in der Fremde schlagen und den erst zweiten Auswärtssieg der Saison einfahren. Sie kommen mit einem positiven Gefühl auf den Rasen. Zu Hause holten die Zebras immerhin 14 ihrer 20 Zähler, Saarbrücken verlor in der Fremde allerdings erst zwei Spiele.

Personell haben die Saarbrücker im Winter wenig angepasst: Der Vertrag mit Dennis Erdmann wurde nach nur neun Spielen aufgelöst, der Spieler spielt nun in den USA, zudem verließ Defensivspieler Rasim Bulic den FCS und spielt nun für die Mainzer Reserve. Aus Bremen kam Verteidiger Dominik Becker auf Leihbasis.

Gesamtstatistik spricht für den MSV

In wettbewerbsübergreifend 25 Partien zwischen beiden Klubs behielt der MSV Duisburg 13 Mal die Oberhand, dazu gab es zwei Unentschieden. Die letzten drei Duelle entschied der 1. FC Saarbrücken allerdings allesamt für sich. So auch das Hinspiel, in dem Saarbrücken nach Toren von Julian Günther-Schmidt und Minos Gouras mit 2:0 die Oberhand behielt.

Und auch in der 3. Liga steht nach fünf Spielen eine negative Bilanz für den MSV (ein Sieg, ein Remis, drei Niederlagen). Der letzte Sieg des MSV war ein 2:0 in der saarländischen Landeshauptstadt im Jahr 2014, der letzte Heimsieg ist noch länger her: Am 13. August 2004 holten die Zebras ein 2:1, damals noch in der 2. Bundesliga. Mit dem passenden Ergebnis kann Duisburg der Sprung über den Strich auf Platz 15 winken.