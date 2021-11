Nach der 1:3-Niederlage gegen Waldhof Mannheim war der Frust beim MSV Duisburg auf allen Ebenen zu spüren. Aziz Bouhaddouz redete nach dem Spiel Klartext.

In der Offensive sah es bei den Zebras wie schon in München über weite Strecken ordentlich aus. Neben der schlechten Ausbeute (nur ein Tor aus unzähligen Chancen) waren es erneut individuelle Fehler, die dem MSV Duisburg beim 1:3 gegen den SV Waldhof Mannheim das Genick brachen. „Wir haben in den ersten 20 Minuten geschlafen und den Kampf nicht richtig angenommen. Das ist einfach viel zu wenig für die Liga“, ärgerte sich Aziz Bouhaddouz, der zum zwischenzeitlichen 1:2 traf, am Mikrofon von Magenta Sport.

Die Wut war dem Stürmer unmittelbar nach Abpfiff gänzlich anzumerken. Dem Marokkaner platzte förmlich der Kragen. „Es ist Woche für Woche die gleiche Scheiße. Das geht mir langsam auf den Keks. Es ist sehr bitter. So kann man einfach nicht antreten.“

Schon gar nicht im Abstiegskampf der 3. Liga. Duisburgs Top-Angreifer war selbst auf der Suche nach Erklärungen. „Mittlerweile kann man uns alles vorwerfen, von Mentalität bis Qualität. So schlimm war es für mich in einem Spiel noch nie. Das hat mich extrem aufgeregt“, sagte Bouhaddouz, dessen Stimme extrem angeschlagen war.





Trainer Schmidt kommt in der Kabine gut an

Was der Stürmer jetzt fordert: „Wir müssen uns den Arsch aufreißen und werden in den nächsten Spielen noch große Probleme kriegen, wenn wir die individuellen Fehler, die Kleinigkeiten nicht korrigieren.“ Eine schonungslose Analyse, die viel über die Stimmung in der Kabine verrät. Bouhaddouz war nicht der Einzige, der mit gesenktem Kopf durch den Innenraum der Schauinsland-Reisen-Arena lief.

Am Trainer, das haben die letzten Wechsel an der Seitenlinie bewiesen, liegt es nicht. Bouhaddouz sieht das ähnlich. „Der Trainer macht das, was er von uns verlangt. Das kommt gut an. Wir kriegen es nicht auf den Platz und machen es gerade nach vorne auch nicht verkehrt. Aber die Kleinigkeiten werden in der 3. Liga einfach eiskalt bestraft.“