MSV Duisburg: Flügelspieler fällt mehrere Wochen aus

Der MSV Duisburg muss in den kommenden Wochen auf Marvin Ajani verzichten. Der Flügelspieler der Zebras zog sich im Kaiserslautern-Spiel einen Bänderriss zu.

Der MSV Duisburg muss in den kommenden Wochen einen schwerwiegenden Ausfall hinnehmen. Marvin Ajani hat sich beim Montagsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Das meldete der MSV am Dienstagnachmittag über seine Social-Media-Kanäle. Die Ausfallzeit wird auf „mehrere Wochen“ beziffert. „Die #ZebraFamlie wünsch dir, lieber AJ, eine schnelle und gute Genesung!“, schreibt der Klub in seiner Mitteilung.

Ajani war im Sommer vom SV Wehen Wiesbaden zu den Zebras gewechselt. Seitdem kam er in jedem Spiel zum Einsatz. Vier Partien absolvierte er über die komplette Distanz und kam dabei auf zwei eigene Treffer und eine Torvorlage. Im Niederrheinpokal trug er sich beim 5:0-Sieg gegen Rheinland Hamborn in die Torschützenliste ein.