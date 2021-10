MSV Duisburg: Nach Tätlichkeit: So hoch ist die Bakalorz-Sperre

Der MSV Duisburg muss in den nächsten Wochen auf Marvin Bakalorz verzichten. Der DFB hat den Mittelfeldspieler nach seiner Roten Karte für drei Spiele gesperrt.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Marvin Bakalorz vom MSV Duisburg für drei Spiele in der 3. Liga gesperrt. Das teilten die Meidericher am Dienstagvormittag mit. Der 32-Jährige verpasst somit die Spiele gegen den 1. FC Kaiserslautern (25. Oktober), beim Halleschen FC (30. Oktober) und gegen den FC Viktoria Berlin (6. November). Bakalorz könnte sein Comeback also erst nach der Länderspielpause am 20. November beim Auswärtsspiel beim TSV 1860 München feiern.





Bakalorz hatte seiner Mannschaft beim Auswärtsspiel in Zwickau am vergangenen Samstag einen Bärendienst erwiesen, als er für eine Art Kopfstoß in Richtung des Ex-Duisburgers Max Jansen in der Nachspielzeit beim Stand von 2:2 die Rote Karte sah. Es kam, wie es kommen musste: In Unterzahl kassierten die Zebras daraufhin noch den dritten Treffer und standen am Ende wieder einmal mit leeren Händen da.

Bakalorz kam im Sommer aus der Türkei

Bakalorz war im Sommer von Denizlispor aus der türkischen ersten Liga an die Wedau gewechselt. Nachdem er zu Saisonbeginn verletzungsbedingt passen musste, stand der Sechser seit dem sechsten Spieltag immer in der Startelf der Duisburger. Bisher absolvierte er neun Partien für den MSV.

Zuvor spielte Bakalorz viele Jahre in der ersten und zweiten Bundesliga, unter anderem für Hannover 96 und den SC Paderborn. In der Bundesliga lief er 85 Mal auf (zwei Treffer), in der 2. Liga stand Bakalorz 95 Mal (vier Tore) auf dem Rasen. In der Türkei kam der gebürtige Offenbacher zu 31 Einsätzen.