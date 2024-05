Trotz seines Abschieds trägt Darko Churlinov Schalke 04 weiter im Herzen. Er verspricht, dass er irgendwann noch einmal zurückkehren wird.

Nach nur einem halben Jahr trennen sich die Wege von Darko Churlinov und dem FC Schalke 04 wieder. Der 23 Jahre alte Offensivspieler, der in der Rückrunde vom FC Burnley nach Gelsenkirchen ausgeliehen war, kehrt nach England zurück.

Die vertraglich vereinbarte Kaufoption wurde nicht gezogen. Einen entsprechenden WAZ-Bericht haben die Schalker inzwischen bestätigt.

Komplett überzeugen konnte der Nationalspieler Nordmazedoniens, der schon in der Saison 2021/22 für Schalke spielte, in den vergangenen Monaten nicht. Zehnmal spielte er für die Profis der Gelsenkirchener (ein Tor), in den letzten fünf Begegnungen vor der Sommerpause kam er allerdings nicht mehr zum Einsatz.

Dass die Schalker die Kaufoption, die bei über zwei Millionen Euro lag, nicht gezogen haben, ist demnach keine große Überraschung.

Churlinov über Schalke: „Zwei Soulmates kann man nicht trennen“

Für Darko Churlinov ist der Schalke-Abschied dennoch emotional. Am Mittwochmittag meldete er sich bei Instagram zu Wort und wandte sich mit emotionalen Worten an die Fans. „Danke Schalke, ich liebe euch für die Aufmerksamkeit und Liebe, die ihr mir gegeben habt nach einer schweren Zeit für mich“, schrieb er und postete dazu ein Video seines Tores in Kaiserslautern inklusive Jubel vor dem S04-Block.

Zudem betonte Churlinov: „Das ist kein Tschüss, weil ich werde eines Tages zurückkehren. Zwei Soulmates kann man nicht trennen.“ Seinen Instagram-Post beendet er mit zwei Herz-Emojis in blau und weiß sowie den Worten „ein Leben lang“.

Wie es bei Churlinov in der kommenden Saison weitergeht, ist noch offen. Vorerst wird er aber zum FC Burnley zurückkehren, wo er noch bis 2026 unter Vertrag steht. Die Mannschaft aus dem Norden Englands ist aus der Premier League abgestiegen und ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Trainer – denn der bisherige Coach Vincent Kompany wird den deutschen Rekordmeister FC Bayern München übernehmen.