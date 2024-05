Trainingsstart, Trainingslager und erstes Testspiel der Schalker sind schon terminiert. Vormerken können sich Fans auch den Schalke-Tag.

Seit Wochenbeginn sind die Profis von Schalke 04 im Sommerurlaub. Nach der turbulenten Zweitligasaison dürfen die Spieler noch einige Wochen abschalten, ehe die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit startet – und inzwischen steht der grobe Sommerfahrplan bei den Gelsenkirchenern fest.

Am 24. und 25. Juni wird im Gelsenkirchener medicos.AufSchalke die Leistungsdiagnostik stattfinden. Die Profis werden dabei auf Herz und Nieren geprüft, sämtliche körperlichen Werte werden gemessen und als Grundlage für die Vorbereitung genutzt.

Am 26. Juni steht dann die erste Trainingseinheit auf dem Platz an. Sehr wahrscheinlich werden zu diesem Termin auch die Fans geladen. Häufig fand die erste Einheit der Saison in den vergangenen Jahren im Parkstadion statt.

Am 3. Juli steht dann das erste Testspiel für die Schalker auf dem Programm. Gegner ist der die SSVg Velbert. Das Team aus dem Fußballverband Niederrhein spielte in der zurückliegenden Saison noch in der Regionalliga-West, muss als 16. der Liga allerdings den Gang in die Oberliga antreten. Ausgetragen wird das Spiel in der Velberter IMS Arena, Anstoß ist um 18 Uhr.

Zwei Testspiele in Österreich

Knapp eine Woche nach dem ersten Testspiel beginnt dann das Trainingslager in Mittersill. Vom 8. bis 14. Juli werden die Schalker in Österreich sein. Auch in diesem Jahr werden wieder hunderte Fans der Gelsenkirchener in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern erwartet. Vor Ort wird es für die Schalker ein buntes Programm und viele öffentliche Trainingseinheiten geben. Auch zwei weitere Testspiele sind in Österreich geplant. Gegner und Spielorte stehen allerdings noch nicht fest.

Vor dem Saisonstart wartet dann noch ein weiteres Highlight auf die Schalke-Fans: der Schalke-Tag. Terminiert ist diese traditionelle Saisoneröffnung auf den 21. Juli. Angeboten wird ein vielfältiges Rahmenprogramm für Jung und Alt.

Der Schalker Sommer-Fahrplan 2024:

24./25. Juni: Leistungsdiagnostik (medicos.AufSchalke)

26. Juni: Erste Trainingseinheit

3. Juli: Erstes Testspiel, SSVg Velbert (IMS-Arena Velbert)

8. bis 14. Juli: Trainingslager Mittersill

21. Juli: Schalke-Tag

2. bis 4. August: 1. Spieltag 2. Bundesliga