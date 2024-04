FC Schalke 04 20:30 Fortuna Düsseldorf 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der FC Schalke 04 wird am 4. Mai 2024 120 Jahre alt. An diesem Tag steht das so wichtige Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück an. Vorher will der Klub das Vereinsjubiläum feiern.

Auch wenn vielen Schalkern in Anbetracht der aktuellen sportlichen Situation eher nicht zum ausgelassenen Feiern zumute ist, wirft doch ein Ereignis seine Schatten voraus, das losgelöst vom Alltagsgeschäft zu betrachten ist und auch so gewürdigt werden muss. Denn der FC Schalke 04 wird am 4. Mai 2024 120 Jahre alt. Am 4. Mai 1904 wurde im bis dahin unbekannten Stadtteil Schalke als Westfalia Schalke von einer Gruppe Jugendlicher der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 gegründet. Dass aus diesem Arbeiterclub einmal einer der berühmtesten und mit 180.000 Mitgliedern größten Fußballvereine der Welt werden würde, war damals natürlich nicht abzusehen. Und auch, wenn derzeit das Königsblau mal wieder leicht verblasst ist, gehört dieses Auf und Ab ebenso fest zur nun 120-jährigen Geschichte des Vereins, wie seine nibelungenartige Treue der Fans. Die sich besonders immer dann zeigt, wenn es dem Verein schlecht geht. Und Antrieb, Verpflichtung und Grundlage zugleich ist, dass es weiter und wieder aufwärts geht. Und manche leise bange Frage, ob man den Anschluss nicht verpasst, irgendwann wieder der Hoffnung weichen kann. Deshalb lässt es sich der Verein auch nicht nehmen, inmitten einer der größten Krisen sein Jubiläum mit seinen Mitgliedern zu feiern. Es wird keine Riesenparty geben wie zum 100-jährigen Bestehen, kein Jubiläumsbuch, kein Theaterstück oder keine große Jubiläumsshow in der Arena wie zum 111. Geburtstag. Als Zweitligist fällt auch angesichts des Abstiegskampfes alles etwas kleiner aus. Untergehen soll der Ehrentag aber auch nicht. "Dieses Jubiläum möchten wir trotz aller aktuellen Herausforderungen und Aufgaben nicht außer Acht lassen und laden Dich ein, Teil der Feierlichkeiten in lockerer Runde zu werden. Neben einiger weiterer Aktionen und Überraschungen rund um den Geburtstag steht sowohl für kleine als auch für große Schalker jeweils eine besondere Veranstaltung auf dem Plan", schrieb der Verein nun seinen Mitgliedern. Am Vorabend der Vereinsgründung lädt Schalke 120 seiner Mitglieder im Rahmen einer kleinen Jubiläumsfeier inklusive Begleitung und einer bodenständigen Verköstigung zu einer Sondervorstellung des Kultfilms "Fußball ist unser Leben" in die Schauburg nach Gelsenkirchen-Buer ein. Der Beginn ist natürlich um 19.04 Uhr. Dazu wird es ein kleines Programm und königsblaue Prominenz geben. Auch Mitarbeiter des Klubs, die Mitglieder der Vereinsgremien und aus dem Klubumfeld sind eingeladen. Vereinsmitglieder können sich über einen Link noch bis Freitag um 9.04 Uhr um die Teilnahme bewerben. "In seiner Historie hat der Club schon viele Höhen und Tiefen erlebt – in guten Zeiten feierten die Schalker Erfolge, in weniger guten rückten sie noch enger zusammen", erklärt der Verein. Weitere Aktionen seien zudem geplant. Und wenn alles gut läuft, kann der S04 dann am Tag des 120-jährigen Bestehens beim Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück den Klassenerhalt in der 2. Liga perfekt machen. Es wäre der erste Schritt zurück in eine vielleicht wieder erfolgreichere Zukunft.

