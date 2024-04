Eine echte Vereinsikone von Fortuna Düsseldorf macht am Ende der laufenden Saison Schluss. Im September wird Adam Bodzek 39 Jahre alt.

Adam Bodzek wird im Sommer seine aktive Karriere beenden. Der Vertrag des 38-Jährigen, der seit der Saison 2022/23 Führungsspieler in der U23 ist, läuft bei Fortuna Düsseldorf zum Saisonende aus.

Nach seiner aktiven Laufbahn wird er zum 1. Juli eine neue Rolle im Trainerbereich des Nachwuchsleistungszentrums der Rot-Weißen übernehmen. Offiziell verabschiedet wird Bodzek im Rahmen des U23-Heimspiels gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach am Sonntag, 28. April, 14 Uhr.

"Nach den zwei Jahren bei der U23 ist für mich nun der Zeitpunkt gekommen, meine aktive Karriere im Sommer zu beenden. Ich blicke voller Stolz und Dankbarkeit auf meine Laufbahn und besonders auf die mehr als 13 Jahre bei der Fortuna zurück, die mit sehr vielen Emotionen verbunden sind. Der Verein hat für mich eine hohe Bedeutung und ist in dieser Zeit zu meiner sportlichen Heimat geworden. Umso mehr freue ich mich, dass es für mich auch nach der aktiven Karriere am Flinger Broich weitergeht. Ich bin schon sehr gespannt auf dieses neue Kapitel bei der Fortuna, möchte es ambitioniert angehen und meine Erfahrungen bestmöglich weitergeben", sagt der gebürtige Pole Bodzek.

Bodzek wechselte im Januar 2011 vom MSV Duisburg, für den er 102 Pflichtspiele bestritt und auch 53 Mal für die MSV-Reserve im Einsatz war, nach Düsseldorf und war maßgeblich an den Bundesliga-Aufstiegen 2012 und 2018 beteiligt.

Von 2020 bis 2022 war der Defensivakteur zudem Kapitän der Profi-Mannschaft. Insgesamt lief Bodzek in 302 Pflichtspielen für die Profis der Fortuna auf, darunter 78 Mal in der Bundesliga und 206 Mal in der 2. Bundesliga. Er wurde in dieser Zeit zu einem der prägendsten Fortuna-Spieler der jüngeren Vereinsgeschichte.

Zur Saison 2022/23 verstärkte Bodzek die U23 der Flingeraner als Führungsspieler. Seitdem kam der 38-Jährige in der Regionalliga West insgesamt 47 Mal zum Einsatz.

Klaus Allofs, Vorstand Sport und Kommunikation bei der Fortuna, sagt: "Adam Bodzek kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere als Spieler bei der Fortuna zurückblicken. Er hat sich auch in schwierigen sportlichen Phasen als Vorbild und wichtige Führungspersönlichkeit erwiesen, an der sich andere aufrichten konnten. Ganz besonders freut mich, dass ‚Bodze‘ uns auch nach dieser Saison in einer anderen Funktion im NLZ erhalten bleibt. Adam Bodzek weiterhin in unseren Reihen zu haben, ist für alle ein Gewinn."