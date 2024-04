S04-Talk: Wichtiger Sieg, aber wie ruhig ist es auf Schalke wirklich?

In der neuen Folge unseres Schalke-Talks 19:04 reden wir über das 2:0 gegen Nürnberg, den Spieler des Spiels und unsere Recherchen.

War das der vorentscheidende Schritt Richtung Klassenerhalt? Souverän und verdient bezwang der FC Schalke 04 in der Zweiten Liga den 1. FC Nürnberg mit 2:0 (1:0) - 35 Punkte nach 29 Spieltagen sorgen im Abstiegskampf vorübergehend für Beruhigung bei den Königsblauen.

Doch wie ruhig ist es bei den Königsblauen wirklich? Darüber reden wir in der aktuellen Folge unserer Talksendung 19:04 - der Schalke-Talk.

Die Woche vor dem Nürnberg-Spiel verlief turbulent - was die Schalker selbst verursacht hatten. Am Dienstag warf Trainer Karel Geraerts Mittelfeldspieler Dominick Drexler raus, was die Enthüllung zur Folge hatte, dass es im Kader Dissonanzen gibt, dass lediglich der Kampf gegen den Abstieg den großen Kader ein. Doch nicht nur darüber diskutierte Schalke - sondern auch über eine 400.000-Euro-Prämie, die die Profis hätten erreichen können, wenn sie in Hannover vor einer Woche gewonnen und nicht nur 1:1 gespielt hätten.

Wir reden nicht nur über die wilde Woche, sondern auch über das Nürnberg-Spiel, in dem Kenan Karaman (42.) und Paul Seguin (86.) trafen und Karaman zusätzlich noch einen Foulelfmeter verschoss (55.). Wir küren unseren Spieler des Spiels - und sind im Talk unterschiedlicher Meinung.

Zudem thematisieren wir die wilde Fahrt der Holstein-Kiel-Profis Timo Becker und Steven Skrzybski, die nach dem Kieler 4:0-Erfolg über den VfL Osnabrück am Samstagnachmittag über die Autobahn Richtung Ruhrgebiet düsten und dann den Schalker Sieg in der Nordkurve verfolgten. Eine Geschichte, die Schalkes schönen Fußball-Abend abrundete.





Wie immer am Tag nach den Pflichtspielen von Schalke 04 reden auch an diesem Sonntag unsere Redaketeure und Reporter über alles Wichtige rund um die Königsblauen. Diesmal: Sinan Sat, Robin Haack und Andreas Ernst. Sie reagieren auch auf Kritik an der Berichterstattung in der vergangenen Woche. Abrufbar ist das Video hier auf waz.de und bei YouTube.