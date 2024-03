FC Schalke 04 13:30 Karlsruher SC 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Am Samstag waren in der zweiten Bundesliga drei Teams aus dem Tabellenkeller im Einsatz. Eintracht Braunschweig zieht an Schalke 04 vorbei. Gegen den KSC ist Druck da.

Gespannt dürften Mannschaft und Fans des FC Schalke 04 am Samstagmittag die Zweitliga-Konferenz verfolgt haben. Mit Eintracht Braunschweig (Platz 17) Hansa Rostock (Platz 16) und dem 1. FC Kaiserslautern (Platz 15) war das Trio direkt hinter den Schalkern (Platz 14 im Einsatz). Das Ergebnis: Aus Schalker Sicht gemischte Gefühle. Ein Sieg am Sonntag, 31. März, 13:30 Uhr, gegen den Karlsruher SC ist Pflicht. Die gute Nachricht aus königsblauer Sicht: S04 ist nicht auf einen direkten Abstiegsplatz gestürzt. Das haben die Schalker vor allem Holstein Kiel zu verdanken. Die Störche hatten Hansa Rostock zu Gast und gaben sich im Aufstiegsrennen keine Blöße. Schon nach einer Minute legte der ehemalige Schalker Steven Skrzybski vor, als er frei vor Hansa-Keeper Markus Kolke auftauchte und dem 33-Jährigen keine Chance ließ. Holstein blieb das bessere Team und belohnte sich nach etwas weniger als einer Stunde - ausgerechnet durch einen weiteren ehemaligen Schalker. Lewis Holtby nutzte einen Kolke-Abpraller und staubte zum 2:0 ab (57.). Damit war das Spiel gelaufen. Kiel festigt Rang zwei, Rostock rutscht auf Rang 17 und ist der Verlierer des Samstagnachmittages. Schalke-Konkurrent Braunschweig siegt, Düsseldorf schockt Kaiserslautern Die gegenteilige Gefühlswelt gab es ein gutes Stück weiter südlich, wo Eintracht Braunschweig die SV Elversberg empfing. Auch hier gab es ein frühes Tor - allerdings für den Abstiegskandidaten. Nach einer Ecke brachte Robin Krauße die Löwen per Kopf in Führung und ließ das Eintracht-Stadion beben. Praktisch mit dem Pausenpfiff legte Ermin Bicakcic nach und schoss die komfortable 2:0-Führung heraus. Nach der Pause legten Hasan Kurucay (80., 90.+3) und Florian Krüger (90.+1) nach. So stand am Ende eine 5:0-Gala. Damit gelingt Eintracht Braunschweig sogar der Sprung über den Strich - auf Rang 14. Bedanken können sich die Löwen dafür bei Fortuna Düsseldorf, die nach einem Treffer von Marlon Ritter (26.) zunächst lange beim 1. FC Kaiserslautern zurückgelegen hatten. Dann aber kam die Schlussphase. Binnen zwei Minuten drehten Christos Tzolis (74., 82.) und Shinta Appelkamp (76.) das Spiel zu Gunsten der Fortuna. Es sollte beim 1:3 aus Kaiserslautern-Sicht bleiben, wodurch die Pfälzer nun auf Rang 16 stehen. Schalke dagegen ist Fünfzehnter. Das Feld ist eng zusammengerutscht. Ein Sieg gegen den KSC ist Pflicht.

Zur Startseite