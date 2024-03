Schalke 04: Ohne fünf Mann gegen den KSC, Ouedraogo Startelf-Kandidat

Der Abstiegsplatz ist für den FC Schalke wieder bedrohlich nahe. Am Sonntag gegen den Karlsruher SC muss die Mannschaft liefern, so will der Trainer das erreichen.

Wer seine Auswärtsspiele wie der FC Schalke 04 in schöner Regelmäßigkeit vergeigt, der muss zu Hause liefern. Daher stehen die Königsblauen vor heimischem Publikum mal wieder unter Druck, wenn sich am Sonntag (13:30 Uhr) mit dem Karlsruher SC ein Team der Stunde in Gelsenkirchen vorstellt.

Denn der KSC kommt mit einem fulminanten 7:0 gegen Magdeburg im Gepäck zum FC Schalke, durch die letzten Partien ist der Relegationsplatz für den KSC nur noch sechs Plätze entfernt.

Sollte Schalke aber seine Form der letzten Heimspiele konservieren können, geht etwas, denn die Karlsruher haben bisher auswärts auch keine Bäume ausgerissen.

Personell kann S04-Trainer Karel Geraerts vor allem in der Defensive nicht seine Wunschformation aufbieten. Mit Brandon Soppy und Ron Schallenberg fallen zwei Stammkräfte aus. Leo Greiml und Lino Tempelmann müssen ebenso passen, zudem wurde Timo Baumgartl zur U23 geschickt.

Vor den 90 Minuten stellt der Coach dafür Assan Ouedraogo in Aussicht, in die erste Elf zu rutschen, wie er betonte: "Ich habe mit ihm am Donnerstag gesprochen. Er sagt, er fühlt sich sehr gut, er sieht sich bei 80 oder 90 Prozent. Daher ist er eine Option für die Startelf."

Was der Offensive sicher einen Schub geben könnte, doch mit Blick auf den Gegner scheint es noch wichtiger, dass die Defensive steht. Geraerts über den Gegner und die Aufgabe für seine Elf: "Karlsruhe ist offensiv sehr gut, sie schießen viele Tore, im Jahr 2024 fast drei Treffer pro Partie. Für mich ist am wichtigsten, dass wir kollektiv an der Defensive arbeiten. Als Abwehrspieler musst du dein Tor wie dein Haus oder deine Familie verteidigen. Wir dürfen nicht naiv sein."

Angesprochen auf die Unruhe, die mal wieder rund um den Verein herrscht, gab es eine klare Ansage des Belgiers: "Wir müssen uns auf den Fußball fokussieren. Ich habe bereits nach dem Spiel in Berlin gesagt, dass die zwei Wochen lang werden, es können Kinnhaken aus allen Ecken kommen. Wir müssen das ausblenden, ich habe das im Training erkannt, es war eine gute Woche."

So könnte der FC Schalke gegen den Karlsruher SC spielen

Müller - Brunner, Kaminski, Kalas, Murkin - Seguin - Kabadayi, Ouedraogo, Karaman, Ouwejan - Terodde

Es fehlen: Baumgartl (zur U23 verbannt), Greiml (Trainingsrückstand), Schallenberg (Faserriss), Soppy (muskuläre Probleme), Tempelmann

Sperre droht: Kabadayi