Das Schalke-Sondertrikot hat für viel Wirbel gesorgt. Bei einer Versteigerung erzielt das Matchworn-Shirt von Simon Terodde einen Spitzenpreis.

Viel wurde in den vergangenen Wochen über die Sondertrikots des FC Schalke 04 gesprochen, die die Profis im Heimspiel gegen den SC Paderborn (3:3) getragen hatten. Die Matchworn-Trikots (also, die Exemplare, die in der Arena getragen wurden) wurden im Anschluss auf einer Online-Plattform versteigert – mit großem Erfolg. Insgesamt zahlten Fans und Sammler 22.472 Euro für diese Unikate.

Am meisten wurde für das Trikot von Kapitän Simon Terodde gezahlt. 2400 Euro war jemand bereit, für das Shirt des 36-Jährigen auf den Tisch zu legen. Aber auch die Trikots von Kenan Karaman (2254 Euro), Marius Müller (2054 Euro) und Keke Topp (1954 Euro) brachten hohe Summen ein.

Schalke spendet weitere 50.000 Euro aus Trikotverkäufen

Der Verkaufserlös fließt in die vereinseigene Stiftung Schalke hilft!. Diese wird das Geld zugunsten sozialer Projekte in Gelsenkirchen nutzen. Der Spendenempfänger wurde von den neun jungen Schalke-Mitgliedern ausgewählt, die das Sondertrikot in Zusammenarbeit zusammen mit dem S04-Ausrütster adidas entworfen hat.

Zusätzlich zu den 22.472 Euro spendet der FC Schalke 04 weitere 50.000 Euro an die Stiftung – es ist ein Teil des Geldes, das aus dem Verkauf der Sondertrikots in den Fanshops erwirtschaftet wurde.

Als das Trikot und die dazugehörige Kollektion Anfang März in den Verkauf ging, rissen sich die Fans förmlich um die Artikel. In kurzer Zeit war fast die komplette Kollektion ausverkauft. Wegen des großen Andrangs auf den Online-Shop hatten die Schalker nach dem Start des Trikotverkaufs zwischenzeitlich sogar Serverprobleme.

Beliebt war das Trikot bei den Fans, weil es verschiedene Retro-Elemente verbindet. So sind auf dem Shirt ein altes S04-Wappen und ein Flutlichtmast des Parkstadions abgebildet. Auch die Art des Rückenflocks erinnert an Trikots aus vergangenen Zeiten. Zudem ersetzte eine Liedzeile aus einem bekannten Fan-Gesang den sonst üblichen Hauptsponsor auf der Brust des Jerseys.