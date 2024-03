Länderspiel-Zeit ist Testspiel-Zeit. Am Donnerstag war der kommende Gegner von Schalke 04 und drei Konkurrenten im Abstiegskampf im Einsatz.

Das Testspiel am Mittwochabend hat der FC Schalke 04 mit 1:0 gegen den FC Gütersloh gewonnen. Juwel Assan Ouedraogo erzielte den siegbringenden Treffer für S04 gegen den Regionalligisten.

Im Pflichtspielbetrieb der 2. Bundesliga geht es für die Königsblauen am Ostersonntag mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC weiter. Und auch der kommende Gegner nutzte die Länderspielpause für ein Testspiel - und fuhr dabei das gleiche Ergebnis wie Schalke ein. Allerdings traf der KSC mit dem 1. FC Heidenheim auf einen Bundesligisten.

1:0 lautete der Endstand am Donnerstag, Talent Ali Ersungur traf nach 20 Minuten für die Karlsruher. Was die Tests für das Zweitliga-Duell zwischen Schalke und den Baden bedeuten, wird sich in knapp eineinhalb Wochen zeigen. Anders als die Gelsenkirchener, die nach dem 2:5 bei Hertha BSC gehörig unter Druck stehen, kommt der KSC mit Selbstvertrauen: Er feierte zuletzt einen 7:0-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg.

Im Abstiegskampf der 2. Bundesliga sitzt Hansa Rostock Schalke mit zwei Punkten Rückstand eng im Nacken. Der Ostsee-Klub war am Donnerstag ebenfalls im Einsatz und sammelte Selbstvertrauen für den Endspurt der Saison. Mit 3:0 besiegten der Tabellen-16. den VfB Lübeck, der seinerseits in der 3. Liga um den Klassenerhalt kämpft. John Patrick Strauß und Christian Kinsombi waren für den FC Hansa erfolgreich. Außerdem erzielte Lübecks Cyroll Akono ein Eigentor.

Über Schalke in der Tabelle stehen Wehen Wiesbaden und der 1. FC Magdeburg - jeweils mit nur einem Punkt Vorsprung. Wiesbaden gewann sein Testspiel Drittligist Waldhof Mannheim mit 3:1. Keanan Bennetts, Nick Bätzner sowie Thijmen Goppel trugen sich in die Torschützenliste ein. Derweil gab es für die Magdeburger eine Niederlage gegen Union Berlin. Beim 1:3 erzielte Ex-Schalker Luca Schuler den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für den FCM.