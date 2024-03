Schalke: Mit sechs Profis - Ouedraogo trifft bei Testsieg beim FC Gütersloh

Glanzlos, aber ungefährdet siegt Schalke 04 im Testspiel beim FC Gütersloh. Eine Szene ärgerte Co-Trainer Mike Büskens dennoch besonders.

Gleich mehrfach ergriff der Stadionsprecher während der Anfangsphase des Testspiels zwischen dem FC Gütersloh und Schalke 04 das Wort: Die Zuschauer auf der Haupttribüne mögen doch bitte zusammenrücken, damit alle Fans sitzen können.

Schon das zeigt: Der Andrang im Heidewaldstadion war am Mittwochabend groß. 3280 Zuschauer waren gekommen, um Schalke 04 gegen den West-Regionalligisten zu sehen. Sportliche Talfahrt hin oder her – die Schalker bleiben ein Publikumsmagnet.

Doch es dauerte, bis die Zuschauer auf ihre Kosten kamen. Beim 1:0 (0:0)-Sieg der Schalker in Gütersloh trafen die Königsblauen erst nach der Pause. In seinem ersten Startelf-Einsatz für die Profis seit seiner Syndesmose-Verletzung schoss der 17 Jahre alte Assan Ouédraogo die Königsblauen zum Sieg.

Sechs Profis stellte Trainer Karel Geraerts in seiner Startelf auf: Ralf Fährmann, Timo Baumgartl, Marcin Kaminski Tobias Mohr, Assan Ouédraogo und Dominick Drexler – der Rest des Teams wurde mit Spielern aus der U23 aufgefüllt. Die vermeintlichen Stammspieler, die am Sonntag mit 2:5 in Berlin verloren, bekamen eine Pause.

Zwar war der Zweitligist deutlich feldüberlegen, hatte locker 70 Prozent Ballbesitz, doch zwingend waren die Schalker gegen den Tabellenzwölften der Regionalliga nur selten. Vor der Halbzeitpause hatten die beiden U23-Stürmer Kelsey Meisel (15./39.), und Nelson Amadin (19./38.) die besten Chancen. Auch Ouédraogo, der im offensiven Mittelfeld startete, hatte einige auffällige Aktionen, wusste mit guten Dribblings zu gefallen.

Aufstellung Schalke 04:

Fährmann – van der Sloot, Baumgartl, Kaminski, Gymalfi (86. Kopf) – Kaparos – Drexler, Mohr – Ouédraogo (74. Bokake) – Meisel (60. Balouk), Amadin (86. Pöpperl)

Tor: 0:1 Ouédraogo (61.)

Ouédraogo war es auch, der mit einer Einzelaktion den Bann brach. In der 61. Minute wurde er im Zentrum angespielt, schlug einen Haken und hämmerte den Ball aus rund 20 Meter in den Winkel des Gütersloher Tores. Jubel der Erleichterung schallte durchs Heidewaldstadion.

Schalke in Gütersloh: Ausbleibender Pfiff sorgt für Ärger

Wenige Minuten später stand Ouédraogo erneut im Mittelpunkt (64.). Der 17-Jährige zog mit dem Ball in den Strafraum und wurde zu Fall gebracht. Als das komplette Stadion mit einem Elfmeterpfiff rechnete, entschied der Schiedsrichter allerdings auf Stürmerfoul. Die Schalker Bank wütete – auch mit Blick auf die Schramme, die Ouédraogo in dieser Aktion kassierte. Co-Trainer Mike Büskens rannte aufs Spielfeld und meckerte in Richtung des Referees, sah dafür Gelb.





Viel mehr passierte in Gütersloh nicht. Glanzlos, aber ungefährdet siegten die Schalker beim Viertligisten. Mit Blick auf die kommenden Aufgaben in der 2. Bundesliga war zumindest der Auftritt von Ouédraogo ein kleiner Hoffnungsschimmer auf Seiten der Schalker. Schon im Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Ostersonntag (31. März, 13.30 Uhr/Sky) dürfte er wieder ein Startelf-Kandidat für Trainer Geraerts sein.