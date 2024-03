Der FC Schalke 04 steckt im Abstiegskampf. Ein Abstieg könnte verheerende Folgen haben. Darüber sprechen wir im Podcast fußball inside.

Ruhe beim FC Schalke 04? Das bleibt eine Wunschvorstellung. Die 2:5-Pleite bei Hertha BSC hat einmal mehr viele Fragen aufgeworfen und die Königsblauen zurück in den Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gezogen. Und dieser wird nicht nur aus sportlicher Hinsicht entscheidend für den Verein. Denn die kürzlich vorgestellten Zahlen und Prognosen machen klar, dass ein Abstieg in die 3. Liga für den Verein „bestandsgefährdend“ wäre.

Schalke steht aktuell auf Rang 14 − nur zwei Punkte vor dem Relegationsrang und drei vor dem ersten direkten Abstiegsplatz. Ist Karel Geraerts noch der richtige Trainer für Schalke? Was passiert, wenn Schalke wirklich absteigen sollte? Und was macht Hoffnung für den Endspurt? Darüber spricht Moderator Timo Düngen in der neuen Folge des Podcasts fußball inside mit Schalke-Reporter Andreas Ernst und Nachrichtenchef Martin Herms. Außerdem gibt es einen kurzen Überblick über die aktuelle Lage bei den übrigen Revierklubs während der Länderspielpause.

