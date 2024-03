Jetzt kennt der FC Schalke 04 alle zeitgenauen Spieltermine bis Saisonende: Die DFL hat die Ansetzungen für die 2. Bundesliga veröffentlicht.

Die Saison in der 2. Bundesliga biegt allmählich auf die Zielgerade ein. Der FC Schalke 04 muss womöglich bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen und wird sich dabei sicher auf die Unterstützung seiner Fans verlassen können.

Diese haben nun Planungssicherheit für die letzten Wochen der Spielzeit. Denn am Mittwoch hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die zeitgenauen Ansetzungen der ausstehenden Spieltage 31 bis 34 inklusive der Relegation veröffentlicht.

Dieser Zeitraum beginnt für die Königsblauen mit einem Traditionsduell unter Flutlicht. Am Samstag, 27. April, kommt Fortuna Düsseldorf in die Veltins-Arena (20.30 Uhr). Ein Spiel mit großer Bedeutung. Denn während S04 Punkte für den Klassenerhalt benötigt, kämpfen die Rheinländer aktuell noch um den Aufstieg.

In der Woche darauf gastieren die Schalker beim aktuell abgeschlagenen Schlusslicht VfL Osnabrück. Das Spiel an der Bremer Brücke findet an einem Samstagmittag (4. Mai, 13 Uhr) statt.

Und anschließend kommt es zu einer für die Zukunft der Gelsenkirchener womöglich wegweisenden Begegnung. Am Samstag, 11. Mai, empfangen sie Hansa Rostock in der Arena (13 Uhr). Aktuell steht der Ostsee-Klub nur zwei Zähler hinter Schalke auf dem Relegationsrang.

Am letzten Spieltag der regulären Saison sind dann - wie üblich - alle Zweitligisten zeitgleich am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) im Einsatz, um Wettbewerbsverzerrungen vorzubeugen. In diesem Jahr findet das Saisonfinale am 19. Mai statt. Schalke gastiert bei Greuther Fürth.

Sollte der Revierklub die Spielzeit tatsächlich auf dem Relegationsplatz beenden, müsste er in der Relegation gegen den Tabellendritten der 3. Liga gegen den Abstieg kämpfen. Die Entscheidungsspiele sind für Freitag, 24. Mai, und Dienstag, 28. Mai, angesetzt. Die genaue Uhrzeit steht noch aus.

31. Spieltag

Freitag, 26. April 2024:

Hertha BSC - Hannover 96 (18.30)

FC St. Pauli - Hansa Rostock (18.30)

Samstag, 27. April 2024:

SC Paderborn - SV Elversberg (13.00)

Holstein Kiel - 1. FC Kaiserslautern (13.00)

Eintracht Braunschweig - Hamburger SV (13.00)

Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf (20.30)

Sonntag, 28. April 2024:

1. FC Magdeburg - VfL Osnabrück (13.30)

1. FC Nürnberg - Karlsruher SC (13.30)

SV Wehen Wiesbaden - SpVgg Greuther Fürth (13.30)

32. Spieltag

Freitag, 3. Mai 2024:

Hamburger SV - FC St. Pauli (18.30)

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg (18.30)

Samstag, 4. Mai 2024:

SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Braunschweig (13.00)

Hansa Rostock - Karlsruher SC (13.00)

VfL Osnabrück - Schalke 04 (13.00)

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg (20.30)

Sonntag, 5. Mai 2024:

Hannover 96 - SC Paderborn (13.30)

SV Elversberg - Hertha BSC (13.30)

SV Wehen Wiesbaden - Holstein Kiel (13.30)

33. Spieltag

Freitag, 10. Mai 2024:

SC Paderborn - Hamburger SV (18.30)

1. FC Magdeburg - SpVgg Greuther Fürth (18.30)

Samstag, 11. Mai 2024:

Schalke 04 - Hansa Rostock (13.00)

Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern (13.00)

1. FC Nürnberg - SV Elversberg (13.00)

Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf (20.30)

Sonntag, 12. Mai 2024:

FC St. Pauli - VfL Osnabrück (13.30)

Karlsruher SC - Hannover 96 (13.30)

Eintracht Braunschweig - SV Wehen Wiesbaden (13.30)