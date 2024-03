Der FC Schalke 04 gastiert am Sonntag bei Hertha BSC. Der Vorsprung auf die letzten drei Plätze ist zuvor geschmolzen.

Vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Sonntagmittag (13.30 Uhr, RS-Liveticker) ist der Druck auf den FC Schalke 04 im Abstiegskampf der 2. Bundesliga wieder gestiegen.

Denn zumindest vorübergehend ist der Vorsprung der Königsblauen auf den direkten Abstiegsplatz 17 und den Relegationsrang 16 geschrumpft. Die drei Teams, die hinter S04 in der Tabelle spielen, waren bereits im Einsatz. Während das ohnehin abgeschlagene Schlusslicht VfL Osnabrück am Freitag eine deutliche Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf kassierte (0:4), gelang Eintracht Braunschweig zeitgleich ein 2:1-Sieg beim SC Paderborn.

Am Samstag zog dann Hansa Rostock nach. Das Heimspiel gegen Greuther Fürth gewann der Ostsee-Klub mit 1:0. Nico Neidhart erzielte den Siegtreffer für die Gastgeber in der 40. Minute. Es war der zweite Erfolg in Serie für den FC Hansa.

Damit beträgt Schalkes Abstand auf den Relegationsrang, den Rostock belegt, nicht mehr fünf Punkte, sondern nur noch zwei. Und der Abstand zum ersten direkten Abstiegsplatz ist durch den Braunschweiger Sieg auf drei Zähler geschmolzen. In Berlin haben die Gelsenkirchener es in der eigenen Hand, sich wieder etwas Luft zu verschaffen.

Derweil hat Tabellenführer FC St. Pauli am Samstagmittag einen weiteren Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg gemacht. Nach einem drückend überlegenen Auftritt gewann die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler am Samstag mit 2:0 (1:0) beim 1. FC Nürnberg und beendete die kurze Zwei-Siege-Serie der Franken. Die Hamburger bleiben dank ihres 15. Saisonsiegs mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Holstein Kiel Tabellenführer der 2. Bundesliga.

Vor 41. 269 Zuschauern knackte Johannes Eggestein mit einem Kopfball in der 44. Minute die dichte Nürnberger Abwehr erst spät. Einen Querpass Eggesteins verwandelte Topscorer Marcel Hartel (62.) nach dem Seitenwechsel mühelos. Es war schon sein 14. Saisontor.

Auch Holstein Kiel marschiert weiter in Richtung Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp gewann bei der SV Elversberg mit 2:0 (1:0) und festigte Aufstiegsplatz zwei hinter Tabellenführer FC St. Pauli. Shuto Machino (39.) und Philipp Sander (49.) erzielten die Treffer beim 15. Saisonsieg der Kieler. Aufsteiger Elversberg liegt weiter im Tabellenmittelfeld. (ea, SID, dpa)