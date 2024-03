In der neuen Folge unseres Podcasts fußball inside sprechen wir über Schalke 04, André Hechelmann und die Hoffnungen nach dem Sieg gegen Pauli.

Ruhe beim FC Schalke 04? Das hätte klappen können, denn durch den so überraschenden wie verdienten 3:1-Erfolg über den FC St. Pauli haben die Königsblauen die gefährliche Zone der Tabelle erst einmal verlassen. Am Mittwoch aber verkündeten die Schalker eine nicht erwartete Personalmitteilung: André Hechelmann, im Juni 2023 noch mit warmen Worten als Sportdirektor inthronisiert, muss Schalke sofort verlassen.

Darüber spricht Moderator Timo Düngen in der neuen Folge des Podcasts fußball inside mit Schalke-Reporter Andreas Ernst. Ebenfalls zu Gast ist MSV-Duisburg-Reporter Dirk Retzlaff, der über die Hoffnungen der Zebras auf den Klassenerhalt nach drei Siegen aus den zurückliegenden vier Spielen spricht.

Doch über Hechelmann allein spricht Düngen mit dem S04-Reporter nicht. Es geht darum, wie Schalke es schaffte, St. Pauli niederzuringen - und darum, warum jedes Schalke-Spiel zu einem Millionenspiel. Denn in der Tabelle müssen die Königsblauen so weit wie möglich nach oben klettern, um die kalkulierte Summe für das TV-Geld zu erreichen.

Sie können den Podcast „fußball inside“ direkt hier im Player im Artikel hören oder kostenlos in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone folgen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Einfach „fußball inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen. Haben Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an hallo@fussball-inside.com oder schicken uns eine Sprachnachricht per Whatsapp: 01523 1040572

„fußball inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Unsere Experten diskutieren Woche für Woche über die Lage bei den großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.