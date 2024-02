Zweitligist Holstein Kiel liegt aktuell auf Aufstiegskurs. Ein Spieler, der sich zur Stammkraft entwickelte, kickte im letzten Jahr noch in der Regionalliga West.

In der 3. Liga ist Preußen Münster die Mannschaft der Stunde. Im Jahr 2024 sind die Adlerträger noch ungeschlagen und holten aus sieben Partien starke 15 Punkte. Dass Münster in der ersten Saison nach dem Aufstieg so gut dastehen würde, hätten wohl nicht viele Experten für möglich gehalten.

Schließlich musste der SCP im vergangenen Sommer mit Nicolai Remberg (Holstein Kiel) und Henok Teklab (Saint-Gilloise) die Abgänge von zwei wichtigen Leistungsträgern verkraften. Vor allem "Rambo" Remberg, der von 2018 bis 2023 für Münster spielte, war mit sieben Toren und vier Vorlagen einer der Aufstiegsgaranten.

Der 23-Jährige wechselte von der Hammer Straße direkt in die 2. Liga – zu Holstein Kiel. Beim Aufstiegsaspiranten hatte der Mittelfeldmann in der Hinrunde noch Anlaufschwierigkeiten und stand nur fünfmal in der Startelf. Die Konkurrenz im Kieler Mittelfeld ist mit Marko Ivezic, Patrick Erras, Marvin Schulz, Ex-Schalke-Star Lewis Holtby und Finn Porath sehr groß.

Trotzdem schaffte es Remberg, sich im neuen Jahr einen Stammplatz zu erarbeiten. Viermal in Folge stand er in der Startelf und spielte dabei dreimal über die vollen 90 Minuten. Speziell in den letzten drei Spielen in Magdeburg (1:1), gegen Schalke (1:0) und beim SC Paderborn (4:0) spielte Remberg stark auf.

Beim Sieg über Schalke wurde der 1,87-Meter-Mann sogar für seine gute Leistung ausgezeichnet und in die "kicker"-Elf des Tages gewählt. Der Ex-Münsteraner hat sich bei Holstein Kiel zu einer festen Größe entwickelt und ist aktuell nicht aus der Startelf wegzudenken.

Ich habe in jedem Training gesehen, dass er seine Leistung bringt und ans Limit geht. Er ist ein absoluter Gewinn für uns. Marcel Rapp über Remberg.

Auch Kiels Trainer Marcel Rapp hat die Entwicklung des Abräumers sehr positiv zur Kenntnis genommen: "Er konnte von Anfang an das Niveau bei uns gehen. Er wollte jeden Tag dazulernen. Ich habe in jedem Training gesehen, dass er seine Leistung bringt und ans Limit geht. Er ist ein absoluter Gewinn für uns."

Auf Holstein Kiel wartet am Freitagabend (23. Februar, 18.30 Uhr) ein absolutes Highlight: Dann trifft der Tabellenzweite im Spitzenspiel auf den Primus FC St. Pauli. Beide Teams trennen drei Punkte. Der Vorsprung von Kiel auf den Dritten Hamburger SV beträgt derweil vier Zähler.

Bei einem Heimsieg gegen St. Pauli könnte Kiel einen weiteren Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg machen. Dass Nicolai Remberg dabei in der Startelf stehen wird, dürfte nach den letzten Auftritten so gut wie sicher sein.